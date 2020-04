Final Fantasy VII Remake : la version PC annoncée par erreur par Square-Enix ?

Final Fantasy VII Remake bientôt sur PC ?

Vous le savez si vous suivez un minimum l’actualité vidéoludique, ce vendredi 10 avril marque le retour de la saga Final Fantasy, avec la refonte tant attendue de Final Fantasy VII. L’incontournable RPG de 1997, lancé sur PlayStation, est en effet de retour en 2020 sur PS4, dans une toute nouvelle version revue et corrigée.

Officialisé il y a quelques années maintenant, Final Fantasy VII Remake est donc disponible depuis quelques heures maintenant, et nombreux sont les joueurs qui vont se replonger dans Midgar. Rappelons en effet que cette version 2020 sera découpée en épisodes, et que cette première partie relate uniquement la section Midgar du jeu d’origine.

Pour fêter le lancement, Yoshinori Kitase a tenu à enregistrer une vidéo pour remercier les fans du monde entier. Une vidéo entrecoupée de diverses séquences de jeu, sur lesquelles on peut apercevoir une mention assez étonnante : « Capturé sur PC« . Il faut savoir que Final Fantasy VII Remake est une exclusivité temporaire PS4, et dans un an, le jeu sera (normalement) également lancé sur Xbox One.

Toutefois, à aucun moment Square-Enix n’a officialisé une quelconque version PC du jeu… Ainsi, de nombreux fans ont aussitôt réagi à cette vidéo, et nombreux sont ceux qui espèrent désormais l’arrivée de Final Fantasy VII Remake sur leurs PC. Exclusivité PS4 temporaire oblige, cela n’arrivera pas (quoi qu’il arrive) avant le mois de mars/avril 2021.

Selon toute vraisemblance, il semblerait donc que les joueurs PC soient eux aussi destinés à revivre les aventures de Cloud, Barret, Tifa et Aerith sur leurs machines au début de l’année prochaine. Reste à savoir maintenant quand seront disponibles les prochains épisodes de ce Final Fantasy VII Remake, et comment Square-Enix va parvenir à gérer les sauvegardes des joueurs, et surtout, le changement de génération…