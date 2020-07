PES 2021 sera proposé sous la forme… d’une grosse mise à jour payante

Konami confirme aujourd’hui la date de disponibilité du nouveau PES 2021, qui sera donc lancé le 15 septembre prochain. Un opus qui sera disponible sur PS4, Xbox One et PC, et dont le prix de vente a d’ores et déjà été fixé à… 29,99 euros ! Un prix défiant toute concurrence, mais il faut savoir que, plus que jamais, le nouveau PES 2021 sera une mise à jour de PES 2020.

PES 2021 proposé sous la forme d’une mise à jour payante

En effet, conscient de vouloir/devoir prendre le temps pour poser les bases du futur de la série PES, Konami a décidé de proposer PES 2021 sous la forme d’une mise à jour payante. « PES 2021 proposera aux joueurs un gameplay acclamé par la critique ainsi que des données de jeu mises à jour et du contenu exclusif, le tout pour un prix intéressant » explique Jonas Lygaard pour Konami.

PES 2021 sera ainsi disponible en édition Standard, en boîte comme en téléchargement, au prix de 29,99 euros. Le jeu signé Konami sera également proposé en édition Club, à l’effigie du FC Barcelone, de la Juventus, de Manchester United, du FC Bayern ou encore d’Arsenal. Des éditions proposées au tarif (unitaire) de 34,99 euros. « Pour remercier les fans les plus loyaux de la série, une réduction de 20% sera appliquée à toute précommande d’une édition Club de PES 2021 effectuée depuis le menu d’eFootball PES 2020 » annonce Konami.

Pour la petite anecdote, Konami célèbre par ailleurs cette année le vingt-cinquième anniversaire de sa saga PES, débutée en 1995 et écoulée à plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde. L’éditeur précise qu’en amont du tournoi désormais prévu pour 2021, le contenu exclusif UEFA EURO 2020 sera disponible dès le lancement de PES 2021.

En ce qui concerne PES 2022, Konami a d’ores et déjà annoncé sa volonté de mettre de côté le Fox Engine utilisé depuis 2014, au profit de l’Unreal Engine d’Epic Games. Un PES 2022 qui est évidemment attendu pour la fin de l’année 2021, sur PS5 et Xbox Series X (entre autres).