Ghost of Tsushima Legends : un DLC coopératif (et gratuit) en approche !

Il y a quelques semaines maintenant, les joueurs PS4 ont pu se lancer dans l’aventure Ghost of Tsushima, un titre développé par Sucker Punch et qui permet d’incarner Jin Sakai, un samouraï en quête de vengeance. Un titre globalement très réussi, pas toujours très inspiré, mais qui a su séduire de très nombreux joueurs, y compris tous ceux qui avaient été terriblement frustrés par l’expérience Sekiro.

Un DLC gratuit pour Ghost of Tsushima

Selon Sony, a contrario du mode solo de Ghost of Tsushima qui offre un vaste monde ouvert à parcourir, le DLC Legends, de son côté, propose « une ambiance plus mystérieuse et fantastique avec des lieux et des ennemis inspirés des contes traditionnels et du folklore japonais, et met l’accent sur l’importance du combat en coopération ».

Vous l’aurez compris, il s’agit là d’un expérience orientée vers le multijoueur, avec un DLC à vivre en groupe de 2 à 4 joueurs. Chaque joueur pourra choisir l’une des quatre classes de personnages : samouraï, chasseur, ronin, ou assassin, et bien sûr, chaque classe est dotée d’avantages et de capacités uniques.

A deux joueurs, il sera possible de participer à une série de missions d’histoire en co-op dont la difficulté augmente progressivement. L’ensemble reprendra les mécaniques de gameplay du mode solo, mais avec un peu de magie. A quatre joueurs, il s’agira de prendre part à des missions de survie et combattre des vagues d’ennemis redoutables, comme des Oni dotés de capacités surnaturelles, un peu à la manière de Nioh 2.

Les joueurs les plus vaillants pourront aussi se lancer dans le raid à quatre joueurs, qui sera disponible un peu après le lancement de Ghost of Tsushima: Legends. Et bonne nouvelle, ce DLC « Legends » à venir sera totalement gratuit. « Nous sommes ravis d’offrir ce mode complètement gratuitement aux détenteurs de Ghost of Tsushima pour remercier nos joueurs, et nous sommes impatients de voir ce que vous en pensez ! » expliquent les développeurs.