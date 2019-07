Finalement, HongMeng OS ne serait pas un remplaçant d’Android

Bien que Donald Trump ait annoncé un allègement des sanctions américaines contre Huawei. On ne sait toujours pas si la société chinoise pourra continuer à utiliser la licence Android de Google sur ses smartphones. Mais en tout cas, le département américain du commerce a déjà indiqué que les sociétés américaines peuvent demander un permis pour reprendre les affaires avec Huawei, si des conditions, comme celles liées à la sécurité nationale, sont respectées. Et pour le moment, on ne sait pas si Google a obtenu ce permis pour la licence Android.

En attendant, la situation de Huawei pour les smartphones est donc encore incertaine. Mais visiblement, l’entreprise s’obstine toujours à rester sur Android.

Depuis le début des hostilités entre Huawei et Washington, le constructeur a toujours laissé entendre qu’en cas de problèmes avec Android, celui-ci pourrait se tourner vers son propre système d’exploitation, dont le nom pourrait être Hongmeng OS, Ark OS ou aussi Harmony.

Revirement de situation ?

Aujourd’hui, cependant, la position officielle de l’entreprise semble avoir changé. En effet, comme le rapporte le site The Verge, une responsable de Huawei a récemment déclaré que (finalement), HongMeng n’aurait pas été conçu pour les smartphones.

The Verge relaye un article de Xinhua, un média d’état chinois, qui cite Catherine Chen, vice-présidente et membre du conseil d’administration de Huawei. « Le système Hongmeng a déjà été largement mentionné dans les médias comme une alternative potentielle à Android sur les smartphones, mais lors d’une table ronde à Bruxelles, M. Chen a déclaré sans équivoque qu’il n’était pas conçu pour cela », lit-on dans l’article de Xinhua.

Huawei a-t-il pu avoir l’assurance qu’il pourra continuer à utiliser Android ainsi que la licence délivrée par Google pour utiliser les applications essentielles comme le Play Store ? Pour le moment nous l’ignorons.