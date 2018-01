Le Livre Fire and Fury : Inside the Trump White House provoque de nombreuses polémiques aux Etats-Unis depuis sa sortie début janvier. Celles-ci ne devraient pas disparaître alors que les droits pour le livre ont été achetés en vue d’une adaptation en série.

Pourrait-il s’agir de l’adaptation la plus rapide de l’histoire ? Sorti le 5 janvier dernier, le livre « Fire and Fury : Inside the Trump White House » de l’écrivain Michael Wolff devrait avoir le droit à une série rapidement.

Fire and Fury, un livre sorti il y a moins de 15 jours

C’est un livre qui fait beaucoup de bruit aux Etats-Unis. Fire and Fury : Inside the Trump White House, raconte les dessous de la première année de Donald Trump à la Maison Blanche. Un contenu tellement explosif, que le président a tenté de l’interdire en le qualifiant de mensonger. C’est la publication des bonnes feuilles dans le New York Times qui lui a donné une visibilité extrême, jusqu’à devenir le n°1 des ventes sur Amazon.

Suffisamment pour attirer l’attention d‘Endeavor Content qui en a donc acquis les droits pour la télévision mais aussi le cinéma. Selon le Hollywood Reporter, l’idée serait toutefois bien d’en faire une série. Et le projet est considéré comme assez prometteur pour justifier un chèque à sept chiffres.

Qui pour jouer Donald Trump sur petit écran ?

Plusieurs questions centrales restent toutefois en place. La première d’entre elles, qui se risquera à jouer Donald Trump à l’écran ? Un choix audacieux mais qui pourrait aussi avoir des conséquences liées à la colère du Président. On ignore aussi la chaîne qui diffuserait une telle série mais on peut parier qu’il ne s’agira pas de Fox. Qui sait Netflix pourrait bien y voir le parfait remplacement pour House of Cards alors que Kevin Spacey est au cœur d’une tempête judiciaire.

Et en attendant de pouvoir découvrir l’adaptation, vous pouvez toujours lire le livre. Si vous n’avez pas envie de le lire en anglais, la version française sortira le 22 février prochain aux éditions Robert Laffont sous le titre « Le Feu et la Fureur – Trump à la Maison Blanche« . Une bonne manière de se préparer.