Firefly : et si la série légendaire faisait son retour ?

Pour beaucoup d’amateurs de science-fiction, Firefly occupe une place à part. La série, de Joss Whedon, diffusée en 2002 n’a duré que 14 épisodes, mais elle a durablement marqué le genre. Bonne nouvelle, la perspective d’un retour ne serait pas complètement à exclure. On vous explique.

Firefly, redonner vie au rêve

La série était un « space western ». Au casting, figuraient notamment Nathan Fillion, devenu depusi célèbre pour son rôle de Rick Castle et plus récemment dans la série The Rookie. A ses côtés, Gina Torres (depuis vue dans Suits) ou encore Alan Tudyk (Dollhouse, V, Maze Runner). Le programme suit les aventures d’un équipage renégat à bord d’un vaisseau nommé Serenity. La série explosive, attachante et tout simplement géniale a eu le droit à un film, une performance rare pour un programme qui aura duré aussi peu de temps à la télévision et qui symbolise particulièrement l’attachement des fans.

En début d’année 2020, Tim Minear, qui était le producteur exécutif à l’époque a partagé sur Twitter un cliché de l’époque.

Un clin d’oeil qui a attiré l’attention des médias américains. The Wrap a donc demandé à Michael Torn, le responsable du divertissement de la Fox, si un retour était possible. Or, sa réponse est loin d’être négative, notamment parce qu’il semble être lui-même un fan.

La macro-réponse est, à chaque fois qu’on regarde un de nos titres classiques, s’il y a une façon de le réinventer pour aujourd’hui afin qu’il soit aussi parlant aux fans maintenant qu’à son époque, on est très ouverts. J’ai adoré Firefly, personnellement, et j’ai regardé tous les épisodes. Je n’ai pas travaillé dessus, mais j’ai adoré le show.

L’idée qui semble circuler à Hollywood serait de faire un format court, qui est privilégié par certaines séries sur le retour. Ainsi, X-Files, ou Perdus dans l’Espace, dont les dernières saisons ne font que 10 épisodes pourraient donner une inspiration.