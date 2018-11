Firefox Monitor vous alerte quand vous ouvrez un site qui a subi une fuite de données

A un moment où les déclarations de failles et les scandales s’enchaînent, la fondation Mozilla a décidé de faire de la protection des données et de la vie privée ses chevaux de bataille.

Ainsi, par exemple, Mozilla a développé des fonctionnalités contre le tracking des cookies sur son navigateur Firefox. En même temps, la fondation s’est associée avec le site HIBP ou HaveIBeenPwned.com pour développer une fonctionnalité qui permet aux internautes de savoir si l’un de leurs comptes en ligne a été affecté par une fuite de données.

« Du shopping aux médias sociaux, l’utilisateur en ligne moyen aura des centaines de comptes nécessitant des mots de passe. En même temps, le nombre de violations de données d’utilisateurs chaque année continue d’augmenter de façon spectaculaire. Naturellement, les gens sont maintenant plus préoccupés par les crimes liés à Internet impliquant le vol d’informations personnelles et financières que par les crimes conventionnels », expliquait la fondation.

Si vous recevez une notification, vous pouvez vérifier si votre adresse e-mail est concernée par la faille de sécurité

Aujourd’hui, Mozilla annonce quelques mises à jour pour Firefox Monitor. D’après un billet de blog, l’intérêt généré par ce nouvel outil a encouragé la fondation à rendre celui-ci accessible à plus de personnes. Et désormais, Firefox Monitor est disponible en 26 nouvelles langues, dans celle de Molière.

En même temps, Mozilla a développé une nouvelle fonctionnalité directement intégrée à Firefox Quantum qui alerte l’internaute lorsqu’il visite un site web récemment victime d’une fuite de données.

« Sur Firefox Quantum, lorsque vous arrivez sur un site qui a subi une fuite, vous aurez une notification. Vous pouvez cliquer sur l’alerte pour visiter Firefox Monitor et scanner votre e-mail pour savoir s’il est concerné par cette fuite de données, qui a été signalée dans les 12 derniers mois », explique Mozilla. La fonctionnalité sera déployée par la fondation dans les semaines à venir. Et il sera toujours possible de désactiver celle-ci.