Et le jeu vidéo de l’année 2020 aux Game Awards est…

Cette nuit, l’événement c’était la nouvelle édition des Game Awards, la traditionnelle fête du jeu vidéo. L’équivalent des Oscars, mais version jeux avec une cérémonie de quatre heures qui vise à récompenser les meilleurs jeux de l’année et à offrir de belles surprises aux joueurs avec des annonces sur l’avenir de cette industrie. L’année dernière justement, c’est aux Game Awards que Microsoft avait choisi de lancer la next-gen en dévoilant la Xbox Series X.

Cette année, avec une année très compliquée suite au Covid19, l’événement fut repensé, mais tout aussi majestueux avec une très bonne édition et de belles annonces. N’hésitez pas à voir ou revoir notre résumé des annonces minute par minute dans notre article spécial.

Ici, nous allons nous concentrer sur les résultats des 30 catégories avec les gagnants de la soirée dont le fameux « GOTY », le Game of the Year (jeu de l’année) qui reste la récompense suprême.

RÉSULTAT THE GAME AWARDS 2020

MEILLEURE GAME DIRECTION

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II – VICTOIRE

..

.MEILLEURE NARRATION

13 Sentinels: Aegis Rim

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II – VICTOIRE

.

.

MEILLEURE BANDE-ORIGINALE

DOOM Eternal

Final Fantasy VII Remake – VICTOIRE

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

.

.

MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima – VICTOIRE

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

.

.

MEILLEUR SOUND-DESIGN

DOOM Eternal

Ghost of Tsushima

Half-Life: Alyx

Resident Evil 3

The Last of Us Part II – VICTOIRE

.

.

MEILLEURE PERFORMANCE (D’ACTEUR/D’ACTRICE)

Laura Bailey (Abby / The Last of Us Part II) – VICTOIRE

Logan Cunningham (Hades / Hades)

Nadji Jeter (Miles Morales / Spider-Man: Miles Morales)

Ashley Johnson (Ellie / The Last of Us Part II)

Daisuke Tsuji (Jin Sakai / Ghost of Tsushima)

.

.

MEILLEUR JEU EN COURS

Apex Legends

Call of Duty Warzone

Destiny 2

Fortnite

No Man’s Sky – VICTOIRE

.

.

MEILLEUR JEU INDÉPENDANT

Carrion

Fall Guys: Ultimate Knockout

Hades – VICTOIRE

Spelunky 2

Spiritfarer

.

.

MEILLEUR JEU MOBILE

Among Us – VICTOIRE

Call of Duty Mobile

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Pokémon Café Mix

.

.

MEILLEUR SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ

Apex Legends

Destiny 2

Fall Guys: Ultimate Knockout – VICTOIRE

Fortnite

No Man’s Sky

Valorant

.

.

MEILLEUR JEU DE RÉALITÉ VIRTUELLE / RÉALITÉ AUGMENTÉE

Dreams

Half-Life: Alyx – VICTOIRE

Marvel’s Iron Man VR

Star Wars: Squadrons

The Walking Dead: Saints and Sinner

.

.

MEILLEURE INNOVATION POUR L’ACCESSIBILITÉ

Assassin’s Creed Valhalla

Grounded

Hyperdot

The Last of Us Part II – VICTOIRE

Watch Dogs Legion

.

.

MEILLEUR JEU D’ACTION

DOOM Eternal

Hades – VICTOIRE

Half-Life: Alyx

Nioh 2

Streets of Rage 4

.

.

MEILLEUR JEU D’ACTION / AVENTURE

Assassin’s Creed Valhalla

Ghost of Tsushima

Marvel’s Spider-man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Last of Us Part II – VICTOIRE

.

.

MEILLEUR JEU DE RÔLE

Final Fantasy VII Remake – VICTOIRE

Genshin Impact

Persona 5 Royale

Wasteland 3

Yakuza: Like a Dragon

.

.

MEILLEUR JEU DE COMBAT

Granblue Fantasy: Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate – VICTOIRE

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Street Fighter V: Champion Edition

Under Night In-Birth Exe: Late [CL-R]

.

.

MEILLEUR JEU FAMILIALE

Animal Crossing: New Horizons – VICTOIRE

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mario Kart Live: Home Circuit

Minecraft Dungeons

Paper Mario: The Origami King

.

.

MEILLEUR JEU DE STRATÉGIE/SIMULATION

Crusader Kings III

Desperados III

Gears Tactics

Microsoft Flight Simulator – VICTOIRE

XCOM: Chimera Squad

.

.

MEILLEUR JEU DE COURSES / SPORT

Dirt 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – VICTOIRE

.

.

MEILLEUR JEU MULTIJOUEUR

Among Us – VICTOIRE

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty Warzone

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant

.

.

CRÉATEUR DE CONTENU DE L’ANNÉE

Jay Ann Lopez

Nickmercs

Alanah Pearce

Timthetatman

Valkyrae – VICTOIRE

.

.

MEILLEUR PREMIER JEU

Carrion

Mortal Shell

Raji: An Ancient Epic

Röki

Phasmophobia – VICTOIRE

.

.

MEILLEUR JOUEUR ESPORT

Ian « Crimsix » Porter (Call of Duty)

Heo « Showmaker » Sue (League of Legends) – VICTOIRE

Kim « Canyon » Geon-Bu (League of Legends)

Anthony « Shotzzy » Cuevas-Castro (Call of Duty)

Matthieu « Zywoo » Herbaut (CS:GO)

.

.

MEILLEUR COACH ESPORT

Danny « Zonic » Sorensen (CS:GO) – VICTOIRE

Dae-Hee « Crusty » Park (Overwatch League)

Fabian « Grabbz » Lohmann (League of Legends)

Lee « Zefa » Jae-Min (League of Legends)

Raymond « Rambo » Lussier (Call of Duty)

.

.

MEILLEUR EVENEMENT ESPORT

Blast Premier: Spring 2020 European Finals

Call of Duty League Championship 2020

IEM Katowice 2020

League of Legends World Championship 2020 – VICTOIRE

Overwatch League Grand Finals 2020

.

.

MEILLEUR JEU ESPORT

Call of Duty: Modern Warfare

Counter Strike: Global Offensive

Fortnite

League of Legends – VICTOIRE

Valorant

.

.

MEILLEUR HOST ESPORT

Alex « Goldenboy » Mendez

Alex « Machine » Richardson

Eefje « Sjokz » Depoortere – VICTOIRE

James « Dash » Patterson

Jorien « Sheever » Van Der Heijden

.

.

MEILLEURE ÉQUIPE ESPORT

Dawon Gaming (League of Legends)

Dallas Empire (Call of Duty)

G2 eSports (League of Legends) – VICTOIRE

San Francisco Shock (Overwatch League)

Team Secret (Dota 2)

.

.

MEILLEUR JEU IMPACTANT

If Found

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Tell Me Why – VICTOIRE

Through the Darkest of Times

.

.

JEU DE L’ANNÉE

Animal Crossing: New Horizons

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II – VICTOIRE

.

La France est à l’honneur cette année, puisque le studio français Dontnod Entertainement remporte le prix du « Jeu Impactant » avec son très bon Tell Me Why (que nous avons pu tester juste ici), et les français de chez Asobo Studios remportent le prix du meilleur jeu de simulation avec l’excellent Microsoft Flight Simulator (qui arrivera sur Xbox Series X et Xbox Series S pour l’été 2021).

Enfin, avec 7 récompenses en une seule et même soirée (dont le GOTY), The Last Of Us Part.II entre dans l’histoire de la compétition puisque c’est le jeu ayant reçu le plus de récompenses en une seule soirée ! Un énorme bravo aux équipes de Naughty Dog avec un jeu qui mérite (notre test juste ici).

Les Game Awards signent la fin de cette année 2020 dans l’actualité des jeux vidéo avec les gros titres de l’année qui sont tous disponibles (et dont la plupart sont déjà testés sur Presse-citron.net). Rendez-vous donc dans les prochains jours pour un bilan de l’année 2020, un top des meilleurs jeux et nos attentes pour l’année 2021.

En attendant, n'hésitez pas à retrouver notre guide d'achat des meilleurs jeux de cette année 2020 pour être au top à Noël ainsi que des meilleures consoles de l'année.