Fondation, la série d’Apple, recrute des noms connus

On vous a déjà parlé il y a bientôt un an du projet d’Apple. La marque à la pomme va adapter Fondation, la géniale œuvre d’Isaac Asimov pour sa plateforme de streaming vidéo. Depuis, le projet était resté plutôt discret. Mais les choses semblent avancer dans la bonne direction. On fait le point sur ce projet d’Apple.

Fondation, un vieux rêve de sériephiles

Le Cycle de Fondation fait partie des œuvres littéraires majeures des amateurs de science-fiction, que l’on pourrait ranger au niveau de Dune par exemple. Mais là où l’œuvre de Frank Herbert a eu droit à de multiples adaptations (et peu de succès il faut le dire, même si on regrettera toujours le projet d’Alejandro Jodorowsky), Fondation attend toujours. Les droits avaient été achetés pour un film par la Warner en 2008. Puis HBO devait se lancer sur une série, adaptée par Jonathna Nolan en 2018. Problème ? Celui-ci a donné la priorité à Westworld.

C’est donc Apple qui a récupéré le bébé avec David S. Goyer aux manettes. C’est le scénariste de Blade, Batman v Superman ou The Dark Knight. Des promesses mais aussi des doutes donc.

Heureusement, Apple semble aussi vouloir miser sur un vrai casting pour ce projet. On a appris que Jared Harris, jouera le fameux Hari Sheldon, bien connu des fans de la saga littéraire. Un acteur connu pour ses multiples rôles récemment : The Expanse, Chernobyl, Mad Men, The Crown….

L’empereur de la Galaxie, un autre personnage majeur de Fondation sera incarné par Lee Pace. Celui-ci a joué Ronan l’Accusateur dans les Gardiens de la Galaxie. Il était aussi le roi Thranduil dans la trilogie le Hobbit.

Bref, un casting dont les premières lignes se révèlent plutôt séduisantes. Rendez-vous à l’horizon 2021, au mieux, pour savoir à quoi ressemblera cette série. On avoue une « petite » curiosité.