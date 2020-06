Fondation : l’adaptation de l’oeuvre d’Asimov pour Apple TV+ se dévoile dans un premier teaser

Si on est honnêtes, les séries qui valent vraiment le détour depuis le lancement d’Apple TV+ ne sont pas si nombreuses que cela. On aura vraiment apprécié « For All Mankind », véritable petit chef d’oeuvre d’uchronie, mais c’est à peu près tout. Pourtant, la plateforme de streaming de la marque à la pomme est arrivée avec des ambitions et des promesses. L’une d’entre elles se rappelle à notre bon souvenir : Fondation. L’annonce avait été faite il y a désormais 2 ans, quand Apple commandait une première saison de 10 épisodes. Un petit teaser vient d’être mis en ligne.

Fondation, plongée dans le futur

C’est à l’occasion de la WWDC 2020 qu’Apple a donc levé un coin du voile qui pèse sur cette série. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ses origines, il s’agit donc d’une adaptation de l’oeuvre magistrale d’Isaac Asimov. L’histoire se déroule 22 000 dans le futur, à travers un immense empire galactique comprenant des dizaines de millions de monde. Selon la prédiction d’un scientifique, le monde est toutefois amené à disparaître, il faut donc s’y préparer pour faire face au chaos brutal qui s’annonce.

Visuellement, ce long teaser (2’30) s’avère plutôt entraînant et même bluffant visuellement, en en alternant des images avec un grand niveau de détail et des plans plus larges qui permettent de créer une ambiance idéale pour un programme que l’on espère déjà bluffant. C’est aussi une plongée dans le tournage du programme avec des commentaires de l’équipe.

Une démesure qui pourrait bien entendu avoir des difficultés à se transposer à l’écran. Mais, on retrouve le très bon David Goyer (Man of Steel) du côté du scénario accompagné par Robyn Asimov la fille de l’auteur. Une sorte de caution intellectuelle qui, on peut l’espérer, se ressentira dans le résultat. Côté casting, Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann et Cassian Bilton sont au rendez-vous. La série devrait arriver sur Apple TV+ dans le courant de l’année 2021.