For All Mankind : un premier teaser pour la saison 2 de la série Apple TV+

On vous a déjà dit, en 2019, tout le bien que l’on pensait de la série For All Mankind. C’est bien simple, il s’agissait de l’un de nos programmes préférés. En attendant peut-être l’arrivée de la série Fondation, inspirée de l’oeuvre d’Asimov, il s’agit aussi du seul vrai gros succès de la plateforme de streaming du géant de Cupertino. C’est donc avec une impatience non dissimulée que l’on attend la suite de l’histoire. Une petite bande-annonce vient d’être dévoilée et la suite s’annonce de très bonne facture.

For All Mankind, l’uchronie spatiale

Pour rappel, cette série s’inscrit dans le genre de l’uchronie. L’idée est de répondre à la question « et si ». En changeant un petit détail de l’histoire, que se passerait-il ? Dans For All Mankind, c’est la conquête spatiale qui est bouleversée. L’URSS est le premier pays a poser le pied sur la Lune, battant Neil Armstrong. S’en suit alors une véritable course aux étoiles entre les deux pays : la première femme dans l’espace, la première base spatiale…

Au fil de la première saison, la tension est montée avec un ton de plus en plus martial. Or si on en croit la seconde saison de la série, c’est bien l’ambiance militaire, guerrière, qui sera au rendez-vous de cette deuxième saison. On peut ainsi voir des astronautes armés, loin d’une conquête spatiale pacifique, l’espace semble être devenu un nouveau champ de bataille. Si on en croit les déclarations d’Edward Baldwin (Joel Kinnaman), un astronaute redescendu sur Terre après une très longue phase sur la Lune, c’est une guerre froide qui pourrait éclater sur la Lune. Reste à savoir comment les choses se termineront.