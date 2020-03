Ford annonce l’arrivée de la Ford Transit électrique, connectée, et intelligente

Après la Mustang, puis le F-150, Ford adapte un autre de ses véhicules emblématiques à l’électrique. Pour 2022, le constructeur américain a annoncé l’arrivée des Ford Transit électriques. Ils seront dans un premier temps disponibles aux États-Unis et au Canada. Depuis toujours, cette fourgonnette représente une part non négligeable des revenus de l’entreprise. Depuis 2015, les ventes de camions et fourgonnettes Ford ont augmenté de 33%.

Jim Farley, directeur de l’exploitation chez Ford, a déclaré : « Les véhicules commerciaux sont un élément essentiel de notre grand pari sur l’électrification. En tant que leaders dans ce domaine, nous accélérons nos plans pour créer des solutions qui aident les entreprises à mieux fonctionner, en commençant par notre Transit entièrement électrique et le F-150. Ce Ford Transit ne se contente pas de créer un groupe motopropulseur électrique, il s’agit de concevoir et de développer un produit numérique qui propulse les flottes vers l’avant. »

Bien plus qu’une simple camionnette !

La fabrication de ces Ford Transit aura lieu entièrement aux États-Unis, en utilisant des matériaux américains et étrangers. Cette version du Transit sera bien plus qu’une simple camionnette. Ford la décrit comme un véhicule intelligent et connecté, offrant également aux entreprises la possibilité de lier leur flotte grâce au cloud. La Ford Transit électrique prévoit d’intégrer un modem FordPass Connect, ainsi qu’un hotspot WiFi LTE pouvant accueillir jusqu’à 10 périphériques.

Côté pratique, la camionnette sera équipée de l’aide à la conduite développée par Ford, qui comprend notamment l’assistance précollision avec freinage d’urgence automatique, la détection des piétons et le système de maintien de la trajectoire. Pour le moment, nous n’avons pas connaissance du prix de cette Ford Transit, ni de sa date précise de lancement. Le constructeur américain a fait le choix de rester discret pour le moment. Quoi qu’il en soit, Ford ne devrait plus tarder à en dire davantage sur ce produit, nous restons attentifs.