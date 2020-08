Ford présentera à la Gamescom 2020 la première voiture conçue avec les gamers

La crise sanitaire aura été fatale pour de nombreux évènements cette année : pas de salon de l’automobile à Genève, pas d’E3… Quant à la Gamescom, plus grand événement européen dédié aux jeux vidéo, elle se tiendra cette année uniquement en ligne, avec une édition 2020 digitale qui aura lieu du 27 au 30 août prochains.

Pour la quatrième année consécutive, Ford sera présente à la Gamescom cette année : outre la finale du premier tournoi Fordzilla Cup qui sera disputée à cette occasion, et qui offrira au vainqueur un contrat eSport professionnel avec Ford, le constructeur américain présentera en direct, lors de la soirée d’ouverture du 27 août, le projet P1 de l’équipe Fordzilla.

Une collaboration inédite dans l’industrie automobile

Le projet P1 est une voiture de course conçue dans le cadre d’une collaboration entre la communauté des joueurs (via les réseaux sociaux) et les designers de Ford, une démarche inédite dans l’industrie automobile. La version finale du projet sera dévoilée à la Gamescom 2020, tandis qu’une deuxième annonce spéciale est d’ores et déjà attendue.

Les capitaines des cinq équipes européennes de la Team Fordzilla ainsi que leurs communautés ont été impliqués dans le projet P1 : une série de huit sondages sur Twitter a recueilli plus de 220 000 votes, afin d’aider à réaliser cette voiture de course unique. Les joueurs ont ainsi pu contribuer à de nombreux aspects de la conception, du style au moteur en passant par le design du cockpit.

Nous démontrons à nouveau notre engagement dans le gaming lors de la Gamescom 2020. Nous continuons à expérimenter et à repousser les limites avec Team Fordzilla, en utilisant notre position unique de constructeur automobile pour réaliser des projets fascinants, comme le projet P1, et en démontrant notre engagement et notre soutien à la communauté des gamers avec la Fordzilla Cup et le lancement de notre site web axé sur l’utilisateur.

Emmanuel Lubrani, Directeur de la Communication de la Team Fordzilla

La Team Fordzilla est une équipe de eSport fondée en 2019 à l’initiative de Ford, qui comprend des équipes locales en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne ou au Royaume-Uni. Chaque équipe participe à des compétitions nationales de simracing, et les meilleurs pilotes sont sélectionnés pour représenter la Team Fordzilla au niveau européen, comme Donald Reignoux qui est le capitaine français de Fordzilla. Sur la saison 2019/2020, la Team Fordzilla s’est engagée dans la série Le Mans Esports.

À l’occasion de la Gamescom 2020, les fans de l’équipe eSport de Ford pourront suivre les courses en direct sur Twitch, ainsi que sur le site officiel de la Team Fordzilla.