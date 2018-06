Formation photo : en immersion à la Nikon School avec les lecteurs de Presse-Citron

Huit lecteurs de Presse-citron ont testé la formation à la photo à la Nikon School. On partage leur expérience avec vous en vidéo !

La Nikon School est devenue une véritable institution de la formation à la photo à Paris. Des milliers d’apprentis photographes y ont appris les bases et les techniques avancées. La Nikon School est installée au sein du Nikon Plaza, ce nouveau lieu dont Éric vous avait proposé la visite guidée en live.

On a proposé à nos lecteurs de tester la formation à la Nikon School. Huit d’entre vous, particulièrement motivés pour progresser en photo, ont ainsi été sélectionnés pour participer à une formation spéciale.

Voici un petit aperçu en vidéo de l’expérience qu’ils ont pu vivre à la Nikon School. On retiendra qu’avec ne serait-ce qu’une seule journée de formation, on fait de sacré progrès en photo !

Episode 1 : apprendre les bases et s’entraîner en extérieur

Episode 2 : analyser ses meilleurs clichés

Se former au Nikon Plaza

Si vous souhaitez en savoir plus sur la Nikon School, vous pouvez consulter le catalogue de formations ou passer au Nikon Plaza pour échanger avec un conseiller. Il vous indiquera les formations qui correspondent le mieux à votre niveau et vos envies (et profitez-en pour découvrir la superbe exposition en cours ! ).

