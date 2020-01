Fortnite a rapporté plus de 1,8 milliard de dollars en 2019…

Fortnite : le jeu gratuit qui rapporte un max ?

L’année 2019 vient de s’achever, l’occasion de découvrir quel est le grand gagnant sur le marché du jeu vidéo. Sans grande surprise, on apprend donc que c’est Fortnite qui aurait tout raflé sur son passage, amassant la coquette somme de 1,8 milliard de dollars sur l’année.

Rappelons que si Fortnite est gratuit, Epic Games propose de nombreuses options d’achats in-app, à commencer par un Battle Pass mensuel, sans oublier divers objets et autres bonus à acheter (ou non) depuis une boutique dédiée. Evidemment, avec 125 millions de joueurs actifs, Fortnite a de quoi constituer une belle machine à cash pour l’éditeur américain.

Selon un récent rapport signé Super Data (Nielsen), l’industrie du jeu vidéo a généré plus de 120 milliards de dollars sur l’année 2019, soit une hausse de 4% par rapport à 2018. Dans le détail, c’est le mobile qui rapporte le plus, avec 64,4 milliards de dollars, contre 29,6 milliards pour le PC et 15,4 milliards pour les consoles.

En 2019, Epic Games a également surfé sur l’actualité pour promouvoir sans cesse son Fortnite, la preuve récemment avec un partenariat exclusif avec le tout récent Star Wars : Rise of the Skywalker. Un peu plus tôt dans l’année, c’est avec Avengers: Endgame que Fortnite s’associait, sans oublier un évènement Stranger Things ou même John Wick. Une stratégie agressive, mais payante.

Une année 2020 particulièrement excitante ?

En ce qui concerne l’année 2020, Fortnite devrait continuer de surfer sur la vague du succès, mais les joueurs « classiques », vont également profiter d’une année assez exceptionnelle. Le mois de mars verra notamment débarquer son lot de hits (Final Fantasy VII Remake, Ori & The Will of the Wisps, Doom Eternal, Animal Crossing New Horizons…) sans oublier un peu plus tard Resident Evil 3 Remake ou encore The Last of Us Part II.

A cela s’ajoutent évidemment deux nouvelles consoles attendues pour la fin de l’année, avec la nouvelle Xbox, officialisée en décembre lors des Game Awards, mais aussi la nouvelle PlayStation 5, que Sony pourrait présenter très bientôt. Une belle année en perspective donc pour tous les joueurs, préparez vos portefeuilles…