Fortnite est de retour, après une longue maintenance

Si vous faites partie des millions d’accrocs au jeu Fornite, vous avez forcément dû vous ronger les ongles hier soir et une bonne partie de la journée d’aujourd’hui, puisque les serveurs étaient inaccessibles. Rassurez-vous, vous pourrez peut-être vous y remettre dans la soirée ou pas !

Epic Games, l’éditeur du jeu Fortnite : Battle Royale a précisé avant la « panne » avoir localisé de nombreux problèmes de connexion avec ses serveurs. Un bug que l’éditeur se devait de corriger et il a donc lancé en urgence une opération de maintenance, sauf que cette dernière semble avoir rencontré de nouvelles difficultés en cours de route, car jusqu’à aujourd’hui en milieu d’après midi, voire début de soirée, il était impossible de se connecter.

Fortnite de retour, mais pas pour tous le monde…

Le jeu Fortnite a donc été indisponible pour de nombreux utilisateurs en Europe et dans le monde, on dénombre au moins 47 pays, depuis hier en début de soirée, jusque cet après midi. Inutile de préciser que les joueurs se déchaînent sur les réseaux sociaux et semblent en manque de leur jeu gratuit du moment, lorsque l’on voit la pluie de critiques ou d’insultes.

Comme vous pouvez le voir sur ce tweet datant d’hier, peu avant 22 heure, une maintenance de dernières minutes semblait nécessaire avant le black-out du jeu.

⚠️ Les serveurs sont hors-ligne pour une maintenance d'urgence. Nous n'avons actuellement aucune heure sur quand les serveurs seront de retour. L’equipe de @FortniteGame s’excuse. Restez informé avec la page des statuts ici: https://t.co/mZPnhIwlGH pic.twitter.com/JGo5tPOO7B — Fortnite France (@FortniteGameFR) April 12, 2018

Patience, patience et patience…

Pour certains joueurs les choses sont rentrés dans la normale, mais en réalité ils sont assez rares et pour le plus grand nombre le problème persiste. Il est d’ailleurs possible de consulter l’état des statuts sur le site officiel et on peut voir que la maintenance est toujours en cours, même si l’entreprise dit avoir compris le problème et avoir commencé à corriger le tir…

Difficile de dire si la raison de cette panne est relationnée au fait que le jeu ait récemment été patché en version 3.5, quelques heures avant d´être inaccessible. Sans faire de spéculations, nous ne savons pas si les deux événements sont liés ou non. De son côté, Epic Games a indiqué : « Nous sommes désolé pour cette instabilité persistante. Nous avons subi une panne critique de l’une de nos bases de données. En conséquence, nos systèmes de connexion et de matchmaking sont instables. Notre équipe travaille sur un patch afin que le jeu revienne entièrement. »

Le seul conseil qui vaille dans ces circonstances : patience !