Fortnite en 4K/60fps sur PS5 et Xbox Series X… et en 1080p/60 fps sur Xbox Series S

Vous pensiez que l’arrivée de la next-gen allait (enfin !) vous permettre de vous débarrasser de Fortnite ? Bien sûr que non, puisque le géant américain Epic Games a tout prévu pour faire de son Fortnite un jeu phare des nouvelles PS5 et Xbox Series X et Series S, et ce, dès leur lancement. C’est pourquoi Fortnite sera disponible à la fois sur les nouvelles Xbox, comme sur la PS5, dès ce mois de novembre.

Un « nouveau » Fortnite sur Xbox Series X, S et PS5

« Les versions Xbox Series X|S et PS5 de Fortnite ne sont pas simplement des mises à jour de la version actuelle, mais bien de nouvelles versions conçues spécialement pour profiter de la puissance des nouvelles consoles ! » explique Epic Games. En attendant la migration du jeu vers l’Unreal Engine 5, prévue dans le courant de l’année 2021, Fortnite va permettre aux habitués de récupérer leurs sauvegardes sur les nouvelles consoles, mais proposera également de nouvelles sensations.

Ainsi, sur Xbox Series X, Fortnite sera proposé en résolution 4K, à 60 images/seconde. Epic Games promet également un monde plus dynamique et interactif, avec notamment des arbres et des herbes qui réagiront aux explosions. De nouveaux effets visuels seront également de la partie, et les chargements ont eux aussi été améliorés. En mode écran partagé, le jeu continuera de tourner à la cadence de 60 fps.

Autant de nouveaux qui seront également de la partie sur la PS5 de Sony (sans compter la prise charge de la manette DualSense)… mais pas sur la Xbox Series S.

En effet, la plus petite Xbox jamais mise au point par Microsoft permettra de jouer au « nouveau » Fortnite en 1080p seulement, à 60 images/seconde. Epic Games explique également que la version Xbox Series S sera « compatible avec la majorité des améliorations visuelles disponibles sur la Xbox Series X ». Nos test complets des Xbox Series X et Xbox Series S arrivent très bientôt sur Presse-citron…