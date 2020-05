Fortnite en 90 fps sur les smartphones OnePlus 8 !

Il y a quelques semaines, OnePlus lançait ses nouveaux smartphones OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, dotés d’une dalle OLED compatible 90 Hz. Aujourd’hui, le groupe chinois annonce un rapprochement avec l’américain Epic Games, pour un Fortnite cadencé à 90 images/seconde (ou fps), soit la fréquence la plus rapide jamais vue pour le jeu (sur un smartphone).

« OnePlus et Epic Games ont mis au point l’une des meilleures expériences Fortnite sur smartphone. La série OnePlus 8 offrira un gameplay Fortnite ultra fluide grâce aux 90 fps, une expérience que l’on ne retrouve même pas sur les consoles actuelles », a déclaré Pete Lau, fondateur et PDG de OnePlus.

Fortnite on #OnePlus8Series: 90 FPS

Yes, you got that right. We’ve partnered with @FortniteGame to make 90 FPS available. A new level of smoothness in mobile gaming, and there’s no other smartphone that does it. Enjoy. #OnePlusBrings90FPS https://t.co/YUT1MSyLos pic.twitter.com/NfizrxYnHz

— OnePlus (@oneplus) May 26, 2020