Fortnite, un sujet sensible en NBA

Fortnite tout-puissant

L’affaire n’a rien de neuf. C’est loin d’être la première fois que l’on entend parler de sportifs avec une petite addiction aux jeux vidéo, surtout à Fortnite, comme c’est le cas depuis quelques mois.

Dernier épisode en date ? C’est David Fizdale qui s’y colle, le coach de l’équipe de NBA des Knicks de New York… Et autant dire que son bilan est sans appel.

Fortnite est plus dur à battre que les Celtics de Boston. Fortnite est imbattable.

C’est un entraîneur qui va alors essuyer sa neuvième défaite en dix rencontres. Une humiliante série qu’il ne veut donc pas mettre sur le dos de son entraînement ou de la qualité des joueurs. Non. C’est la faute aux jeux vidéo. Concrètement, à cause de Fortnite, ses joueurs ne dormiraient plus assez. Sacrée conséquence pour le jeu du studio Epic Games.

La rivalité avec le sport professionnel

Est-ce que l’on peut penser qu’il exagère ? Sans doute un peu… après tout, il suffirait de mettre en place un système de sanctions, d’obligation de repos dans les contrats. Techniquement, c’est donc évitable. Mais pas à court terme. Et pour l’heure cela ruine surtout le physique des joueurs selon lui, alors qu’ils font beaucoup de pédagogie dans le sens inverse.

Nous faisons beaucoup d’éducation sur le sommeil car beaucoup de choses arrivent pendant le sommeil — la régénération du cerveau, du corps et la croissance des muscles. Ce repos affecte le temps de réaction, la prise de décisions, toutes ces choses. Nous voulons en faire prendre conscience à nos joueurs. Nous essayons de leur enseigner les choses qui peuvent affecter leur sommeil .

Pour autant, tous les joueurs n’ont pas le même problème. A moins qu’ils n’abusent pas tout autant. Cet été, c’était Antoine Griezmann qui y jouait pendant la Coupe du Monde 2018. On connaît le résultat…

