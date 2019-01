Foxconn ralentit déjà la production des iPhone d’Apple

Selon des journalistes asiatiques, la baisse des ventes d’iPhone que Tim Cook a annoncée quelques jours auparavant serait à l’origine d’un changement de direction au sein du groupe Foxconn. L’entreprise vient en effet de mettre un terme à près de 50 000 contrats saisonniers, qui travaillaient à assembler les smartphones d’Apple depuis quelques mois.

Si ces licenciements étaient prévus, ce qu’il l’était moins, c’est sa date, car il intervient 3 mois plus tôt que d’habitude. La firme de Terry Gou suit ainsi la tendance des chiffres dévoilés par Cupertino, sans pour autant mettre un coup d’arrêt à l’ensemble de la production chinoise.

D’autres sociétés concernées par le même problème

Si Foxconn a décidé de dire adieu à des dizaines de milliers d’employés, ce n’est pas la seule entreprise de la région à connaître un sort similaire lié à la situation économique d’Apple. Pegatron, autre de ses sous-traitants, aurait ainsi adopté un comportement similaire en novembre dernier.

Avec un chiffre d’affaires de près de 139 milliards de dollars en 2015, Foxconn emploie plus d’un million de personnes rien que dans l’Empire du Milieu. Cette nouvelle confirme que l’année à venir risque d’être plus difficile que ses prédictions, avec un marché très fluctuant surtout dans le contexte actuel, tendu entre son pays et les USA.

Réduction des coûts chez Foxconn

Pour pallier cette crise, la compagnie n’a pas seulement décidé de remercier un grand nombre de salariés : elle fait aussi appel à une restructuration de grande ampleur, fusionnant les départements iPad et MacBook avec ceux qui fabriquent les ordinateurs de Dell et Acer.

Sachant qu’Apple souhaite à nouveau réduire la cadence imposée à ses partenaires, la situation ne devrait pas aller en s’arrangeant. Il n’y a désormais plus qu’à attendre afin de savoir si la stratégie de la marque à la Pomme saura lui permettre de se relever.

