Foxconn se prépare pour une année 2019 très difficile en raison des faibles ventes d’iPhone

Apple a annoncé il y a peu, qu’il ne dévoilerait plus les chiffres de ses ventes à l’avenir. On commence à comprendre pourquoi puisque ses produits accusent d’importantes baisses au niveau des ventes justement. La concurrence chinoise est de plus en plus féroce et les prix élevés de la marque à la pomme n’invitent pas à la démocratisation. 2018 est donc une année relativement difficile, mais 2019 sera sans doute plus difficile…

Apple en difficulté tire ses fournisseurs vers le bas

Des iPhones XS et XS max qui ne sont pas à la hauteur, de ventes de MacBook en baisse, une reprise de la production de l’iPhone X pour compenser les pertes, Apple ne semble plus faire recette avec ses produits. Si le chiffre d’affaires reste bon, ce n’est qu’au prix d’une escalade des tarifs, mais pour combien de temps ? La bourse ne s’y trompe d’ailleurs pas puisque cette semaine Apple a perdu 9% et depuis le 1er novembre plus de 20%… Des chiffres peu encourageants, à la veille des fêtes de noël.

Le soucis, c’est que tout le monde ne dispose pas de ce levier pour compenser les baisses de ventes et le premier concerné, c’est évidemment Foxconn, le principal assembleur d’iPhone d’Apple. Le chinois ne peut évidemment pas comme la firme de Cupertino augmenter ses prix. L’entreprise prépare donc 2019 avec angoisse et fait déjà d’importants sacrifices, Foxconn indique en effet dans une note interne qu’il réduira de moitié ses dépenses en 2019. Il accuse en effet une baisse de chiffre d’affaires de 12 %.

Un signal qui devrait inquiéter encore un peu plus les actionnaires car le réajustement est colossal. Foxconn va réduire ses dépenses de 2,5 milliards d’euros en 2019. À titre de comparaison, cette année, la société a dépensé 5,8 milliards d’euros. On parle donc d’une baisse de plus de 50%, mais aussi d’une réduction du personnel de 10%… 800 000 millions d’euros concernent directement les dépenses liées à la production d’iPhone en baisse. La conséquence sera probablement de nouvelles hausses pour les futurs produits d’Apple, car une production plus faible conduit fatalement à de plus faibles économies d’échelle.