Free Mobile : le forfait à 2€ propose des appels en illimité (durant un mois)

Une nouvelle initiative chez Free Mobile pour le forfait à 2€/mois

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, le groupe Iliad a mis au point ces dernières semaines diverses offres pour ses abonnés. On a par exemple pu profiter de la « mise en clair » d’une quarantaine de chaînes sur la Freebox TV, tandis que les abonnés en Europe au forfait principal Free Mobile ont pu profiter de quatre fois plus de data 4G. Aujourd’hui, c’est le forfait mobile à 2€ qui est concerné par une nouvelle initiative.

Découvrir le Forfait Free à 2€

Ainsi, Free Mobile propose dès à présent aux abonnés au forfait mobile à 2€ de profiter des joies des appels en illimité. Exit donc la limite des deux petites heures incluses dans le forfait, et place à des appels incessants vers la France, mais aussi vers les mobiles aux Etats-Unis, au Canada… ou encore vers les fixes de 100 destinations à l’international. Comme toujours, les abonnés concernés n’ont aucune procédure à suivre, l’ajustement de leur forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement

Les appels en illimité, jusqu’au 11 juin

Evidemment, il s’agit ici d’une offre temporaire, et les abonnés pourront profiter des appels illimités jusqu’au 11 juin prochain. A noter qu’en contrepartie, l’enveloppe data de ce même forfait, qui profitait depuis quelques semaines d’un bonus de 1 Go, va revenir à sa limite classique, à savoir 50 Mo/mois.

En effet, rappelons qu’à la fin du mois de mars, Free Mobile proposait un bonus de 2 heures d’appels et de 1 Go de data à ces mêmes abonnés au forfait à 2€. Une offre désormais terminée, méfiance donc en ce qui concerne votre consommation de data si vous êtes concerné.

Par ailleurs, Free confirme sa volonté de prolonger les initiatives lancées au début de la crise sanitaire pour les abonnés au Forfait Free (4 fois plus de data 4G en Europe et augmentation à 1 Mbit/s du débit 4G au-delà de l’enveloppe Internet inclus pour ses abonnés aux Forfaits Free 100 Go et Série Free 50 Go/60 Go) et ce, jusqu’au 11 juin prochain.