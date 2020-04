Freebox TV : plus de 40 chaînes « mises en clair » jusqu’au 31 avril

Plus de 40 chaînes gratuites sur la Freebox TV

Alors que le groupe Canal+ vient tout juste de stopper son offre de gratuité lancée à la mi-mars, une offre visiblement bien mal perçue par les chaînes concurrentes, c’est au tour de Free d’annoncer aujourd’hui la « mise en clair » de plus de quarante chaînes sur sa Freebox TV.

Free annonce en effet aujourd’hui cette nouvelle mesure qui s’inscrit dans le prolongement des démarches de solidarité lancées par Free-Groupe iliad depuis le début de la crise du Covid-19. Il y a quelques jours Free doublait le nombre d’heures d’appels pour les abonnés au forfait à 2€, et plus récemment encore, ce même Free Mobile offrait 4 fois plus de data 4G à tous ses abonnés au forfait à 19,99€/mois en Europe.

Aujourd’hui, l’annonce de Free ne concerne pas ses abonnés mobiles, mais plutôt les détenteurs d’un abonnement haut débit. Pour ces derniers, Free a décidé de prolonger la diffusion en clair sur Freebox TV des chaînes Jeunesse initialement prévue jusqu’au 31 mars.

Mais ce n’est pas tout, puisque Free rend également accessible, en clair, et jusqu’au 30 avril 2020, de nouvelles chaînes parmi lesquelles des chaînes Cinéma comme Eurochannel, Drive in Movie Channel et TCM Cinéma mais aussi des chaînes généralistes, Premium, Séries & Divertissements, Musique, Sport, Découverte, Style de vie/ Pratique et Étrangères.

Au total, ce sont ainsi 42 chaînes qui sont rendues disponibles en clair sur la Freebox TV parmi lesquelles Golf Channel, Ushuaia TV, Animaux, Sciences et Vie TV, Mangas, Boomerang ou encore Canal J, sans oublier Pitchoun TV. Rappelons que d’autres groupes ont d’ores et déjà mis en place des opérations similaires, c’est le cas notamment chez Bouygues Telecom, chez Orange ou encore chez SFR, qui propose lui aussi à ses abonnés divers bouquets TV de manière gratuite (et temporaire).