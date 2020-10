Fréquences 5G : les enchères sont terminées et l’État va empocher 2,786 milliards d’euros

Clap de fin pour les enchères d’attribution des fréquences 5G en France. L’ARCEP vient de dévoiler les résultats de cette troisième et dernière journée d’enchères de la bande 3,4‑3,8 GHz. En tout, onze blocs de fréquence de 10 MHz étaient à attribuer entre les quatre opérateurs tricolores : Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile.

Orange devance ses rivaux dans la course et obtient finalement quatre blocs. SFR suit avec trois blocs. Enfin, Bouygues Telecom et Free Mobile ferment la marche avec deux blocs chacun. L’ARCEP précise que cinq tours d’enchères se sont déroulés ce jeudi et que ces dernières se sont terminées au tour 17, où le prix unitaire d’un bloc de 10 MHz a atteint 126 millions d’euros.

Des premiers forfaits 5G disponibles d’ici la fin d’année

Si l’on ajoute le bloc de 50 MHz initialement acquis par chacun des opérateurs, le rapport de force est donc le suivant : Orange : 90 MHz, SFR : 80 MHz, Bouygues Telecom : 70 MHz et Free Mobile : 70 MHz

Cette opération va rapporter plus que prévu à l’État qui espérait récupérer au minimum 2,17 milliards d’euros. Les onze blocs de cette opération génèrent en effet 1,386 milliards d’euros, mais il faut aussi ajouter les 1,4 milliards d’euros déboursés par les quatre opérateurs pour acquérir le bloc de 50 MHz un peu plus tôt cette année. En tout, cela devrait donc permettre de récupérer environ 2,786 milliards d’euros.

On y voit donc un peu plus clair en ce qui concerne les infrastructures mais déjà les grandes manœuvres ont commencé. Les grands opérateurs tricolores vont désormais pouvoir se concentrer sur leurs offres de forfaits mobiles 5G d’ici la fin d’année. Selon l’ARCEP, ce déploiement devrait « permettre d’améliorer la compétitivité des entreprises, de développer l’innovation en France ainsi que de répondre aux attentes des utilisateurs d’accéder à des services mobiles toujours plus performants ».