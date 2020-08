Friends : les retrouvailles du casting sont-elles à jeter aux oubliettes ?

Cela fait désormais des mois que les fans de Friends rêvent de cet « épisode inédit » de Friends, qui sera surtout l’occasion de rassembler le casting pour se souvenir de la bonne époque. Le concept, destiné à marquer les 25 ans de la série, avait été confirmé en début d’année, avant d’être annulé, faute de pouvoir faire le tournage en raison de la pandémie de coronavirus. Il faut dire que l’objectif est de le faire en présence du public, une situation pour le moins incompatible avec la situation sanitaire. Mais, alors que HBO Max souffre toujours d’un catalogue beaucoup trop léger, cet épisode était pensé pour attirer du public. Il est donc attendu avec beaucoup d’impatience. Mais à l’heure actuelle, il n’y a tout simplement plus de date annoncée…

Friends, le retour maudit

Au début, c’est fin mars que le tournage devait avoir lieu. Puis, en mai à l’occasion du lancement officiel de la nouvelle plateforme de streaming aux Etats-Unis. Mais alors que les tournages ne reprennent que très rarement, et encore moins aux Etats-Unis où la situation liée à l’épidémie est encore très compliquée, l’avenir semble clairement s’obscurcir. La date d’août, un temps évoquée, ne serait plus non plus d’actualité.

TVLine qui s’est penché sur le sujet n’affiche pas vraiment un optimisme éclatant. En effet, le tournage serait désormais repoussé à l’automne… au mieux. En clair, tout dépendra vraiment des conditions sanitaires à ce moment-là. On imagine que Warner ne veut prendre aucun risque, tant une contamination au coronavirus d’un membre du casting ou du public serait du plus mauvais effet. De quoi donc potentiellement repousser la mise en ligne des retrouvailles de David Schwimmer, Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox et Lisa Kudrow au début 2021. Plus ça va et moins cela aura de sens…