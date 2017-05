F-Secure lance SENSE, la solution pour sécuriser tout ce que vous avez de connecté

Les objets connectés souffrent souvent de grosses failles de sécurité. Pour éviter aux hackers de s’en donner à cœur joie, SENSE sécurise les maisons connectées grâce à un routeur wifi, une application pour smartphone et une sécurisation Cloud en temps réel.

Il y a 18 mois, au festival Slush, F-Secure annonçait le lancement prochain de SENSE : un projet auquel cette société finlandaise leader européen en cybersécurité croyait beaucoup. Elle a donc pris son temps pour muscler le produit sur sa partie technique, mais aussi fluidifier l’expérience utilisateur, afin que l’installation et l’utilisation soient un jeu d’enfant.

La jungle du tout connecté

C’est à un autre événement Tech majeur en Europe que F-Secure a réuni la presse pour annoncer le début de la commercialisation de SENSE : the Next Web Conference à Amsterdam. Mikko Hyppönen, son charismatique chef de la recherche et chasseur de virus reconnu, y a pris la parole sur « The internet of insecure things ».

@mikko : Prochaine révolution ? Celle où tout sera connecté à Internet. On aura même des grille-pain IoT..& les fabricants auront les data pic.twitter.com/WYzdefFCaA — Presse-citron (@pressecitron) 18 mai 2017

L’occasion pour lui de rappeler qu’avec les objets connectés, on commet les mêmes erreurs que dans les années 1990 avec les PC : un manque flagrant de sécurisation ! On voit donc arriver les mêmes problèmes. Les industriels qui les conçoivent ne font pas suffisamment d’efforts en la matière, puisque les consommateurs eux-mêmes se fichent souvent pas mal de la sécurité de leur babycam, leur smart TV, leur alarme ou leur machine à laver connectée (et quand ils s’en inquiètent, ils sont démunis). Pourtant, une chose est sûre : tout sera bientôt connecté à internet. On risque donc de voir se multiplier des situations parfois cocasses, parfois plus graves, d’attaques de nos objets connectés.

Perttu Tynkkynen, qui pilote le lancement de SENSE chez F-Secure, rappelle en effet que c’est vraiment la jungle car il n’y a pas de standards sur la sécurisation des objets connectés.

SENSE : un super routeur pour sécuriser les « smart homes »

SENSE fonctionne en complément de votre wifi. Il l’utilise, sans le ralentir, pour créer un nouveau réseau complètement sécurisé. Sur ce nouveau réseau, vous pouvez utiliser sans risque tous vos objets connectés.

5, 10 20…combien en possédez-vous ? Les américains en comptent 12 par foyer en moyenne (smartphone, ordinateur, TV, imprimante, thermostat, balance…) et sachez qu’à partir de cette année, il y a davantage d’objets connectés que d’êtres humains sur Terre (étude Gartner).

La solution SENSE se compose de 3 éléments :

Un objet qui se connecte à votre wifi,

Une application mobile avancée,

Une protection cloud de F-Secure, qui surveille et détecte les menaces en temps réel.

L’objet SENSE donne aussi l’heure : c’est tout bête mais cela constitue un repère facile. La plupart du temps il affichera l’heure ce qui signifie que tout va bien. S’il se met à clignoter, c’est un message d’avertissement et il est conseillé d’aller jeter un œil à l’application pour avoir plus d’informations. Harri Kiljander, directeur de de l’expérience utilisateur de F-Secure, rappelle en effet que la plupart des gens n’y comprennent rien à la cybersécurité et qu’il faut veiller à « simplifier le complexe ». Il raconte d’ailleurs une anecdote poilante à la conférence de presse. Elle lui a été racontée lors d’un atelier sur le design de SENSE. Un jour, une femme a vu un témoin lumineux de son ordinateur se mettre à clignoter en rouge, ce qui était inhabituel. Pensant avoir été infectée par un virus, quel réflexe a-t-elle eu ? Celui d’éteindre l’ordinateur, de l’enrouler dans une grosse couverture et de l’enfermer dans un placard !! Ainsi, le virus ne pourrait pas se propager !

Cette anecdote extrême (mais qu’il me fallait vous raconter car elle est drôle) illustre bien l’ignorance de certains, et la nécessité, pour l’industrie de la cybersécurité de concevoir des produits aussi fiables que simples d’utilisation.

La démonstration de l’installation de SENSE, à la conférence de presse de F-Secure, a bien montré que l’installation était vraiment à la portée de tous. Elle s’opère en quelques minute grâce à l’application mobile. Tant mieux car F-Secure envisage de faire entrer SENSE dans un grand nombre de foyers pour que les « smart homes » soient aussi des « safe homes ».

Deux précisions sur l’usage de SENSE :

La protection fonctionne sur votre mobile Android ou Windows lorsque vous quittez votre réseau sécurisé de la maison, dès lors que vous avez bien installé l’application F-Secure SENSE.

En ce qui concerne le respect de votre vie privée, F-Secure a une politique très transparente et exigeante. Le strict minimum de data est collecté.

Un comparatif de SENSE par rapport à un router traditionnel ou des logiciels de cybersécurité sont disponibles en bas de cette page (en anglais).

Tarif et disponibilité de F-Secure SENSE

SENSE est disponible dès maintenant en précommande, pour des livraisons mi-juin. Le tarif est de 199 euros, livraison incluse, pour l’objet et 1 an de sécurisation. A partir du 13ème mois, un abonnement à 9,90 € par mois vous est proposé. A savoir : sans abonnement, l’objet SENSE fonctionnera toujours comme un simple routeur, sans vous offrir la solution de sécurisation.

