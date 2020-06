Futuremood dévoile des lunettes de soleil… qui veulent changer votre humeur

Si de plus en plus d’objets connectés sont en lien avec le secteur de la santé, l’entreprise américaine Futuremood souhaite s’attaquer à un nouveau domaine : celui des lunettes de soleil. Cette fois-ci, il ne s’agit pas de vous donner accès à des données sur votre fréquence cardiaque ou votre nombre de pas, mais bel et bien de changer votre humeur.

Des lunettes de soleil qui s’adaptent

Futuremood assure que ses paires de lunettes de soleil sont les premiers modèles testés scientifiquement et dont il est prouvé qu’elles peuvent modifier l’humeur de celui qui les porte. De prime abord, le projet semble ambitieux et peu évident à comprendre.

La société explique que l’effet vient d’une technologie présente sur les lentilles halochromes de Zeiss, une autre entreprise allemande spécialisée en optique de précision. Deux études menées par cette dernière seraient actuellement en cours afin que la preuve de ces effets puisse être scientifiquement confirmée.

Toutefois, les deux entrepreneurs à l’origine de Futuremood, Austin Soldner et Michael Schaecher sont positifs et voient là une fenêtre ouverte pour développer d’autres produits du même type que ces lunettes de soleil futuriste.

Sur le site web de Futuremood, on peut trouver quatre couleurs pour les paires de lunettes de soleil, à l’exemple du vert relaxant, du bleu rafraîchissant, du rouge énergisant et du jaune focalisant. Tous les modèles sont disponibles en version rectangulaire, un design relativement futuriste, ou ovale —pour un rendu plus traditionnel. Les paires de lunettes sont commercialisées au tarif de 175 dollars la paire.

Avec les paires de lunettes, Futuremood envoie un chiffon doux, une pochette en velours, mais également un paquet d’allumettes avec des encens, une carte de tarot évoquant l’humeur concernée et une playlist Spotify à écouter.

À ce sujet, Michael Schaecher indique : « Austin et moi sommes vraiment dans différentes façons de prendre soin de soi et de prendre des moments et… nous avons pensé qu’il y avait une opportunité d’apporter du plaisir et de la joie. Nous ne nous attendons pas à ce que les gens allument des playlists Spotify et de l’encens chaque fois qu’ils portent des choses ».

TechCrunch rapporte que le marché des lunettes de soleil dispose d’un fort potentiel, si bien que les consommateurs ont dépensé 14,5 milliards de dollars dans ce domaine en 2018. Si Futuremood arrivait à se faire une place, même minime, il pourrait alors aspirer à des ambitions conséquentes.