Galaxy A20s : le nouveau smartphone abordable de Samsung a trois caméras sur le dos et une batterie de 4 000 mAh

Si vous voulez un smartphone Samsung, mais que vous n’avez pas forcément envie de vous ruiner en achetant un Galaxy S ou un Galaxy Note, alors la gamme Galaxy A de Samsung pourrait vous intéresser.

Aujourd’hui, c’est avec les smartphones Galaxy A que le constructeur essaie de concurrencer les marques comme OnePlus, Honor, Xiaomi ou Redmi sur les segments des appareils d’entrée de gamme et de gamme intermédiaire.

Le nouvel arrivant de cette gamme est le Samsung Galaxy A20s, un modèle qui devrait se positionner comme un smartphone abordable, et qui pourrait être un concurrent des appareils comme le Redmi Note 7, par exemple.

Un modèle qui se limite à l’essentiel ?

Sur le dos, on a la finition classique des smartphones Galaxy A de Samsung, avec un scanner d’empreintes digitales et trois caméras : une caméra principale de 13 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels ainsi qu’un capteur de 5 mégapixels pour la profondeur.

En façade, on a un écran borderless de 6,5 pouces qui affiche une résolution HD+, ainsi qu’une encoche en forme de V qui loge la caméra frontale de 8 mégapixels (F2.0).

Sous le capot, on a un processeur Octa Core 1.8 GHz, et une mémoire RAM de 3 Go ou 4 Go, ainsi qu’un stockage interne de 32 Go ou 64 Go (extensible jusqu’à 512 Go avec une carte Micro SD). On a aussi la batterie de 4 000 mAh.

Pour le moment, on n’a pas encore d’informations sur la disponibilité de cet appareil et on ne connait pas encore les prix. Mais en tout cas, il devrait s’agit d’un modèle plus cher que le Galaxy A10 et plus cher que le Galaxy A30s.