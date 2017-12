Galaxy A8 officiel : le Galaxy A5 passe à l’écran Infinity Display

Les rumeurs allaient bon train depuis quelques semaines au sujet du remplaçant du Galaxy A5, que voici : le Galaxy A8. Le format 18.5:9 arrive en milieu de gamme Comme son nom le suggère très fortement, le Galaxy A8 s’inspire de son grand frère, le Galaxy S8, pour se démarquer de la concurrence. Le principal

Les rumeurs allaient bon train depuis quelques semaines au sujet du remplaçant du Galaxy A5, que voici : le Galaxy A8.

Le format 18.5:9 arrive en milieu de gamme

Comme son nom le suggère très fortement, le Galaxy A8 s’inspire de son grand frère, le Galaxy S8, pour se démarquer de la concurrence. Le principal atout commercial de ce dernier étant le large écran Infinity Display d’un ratio de 18.5:9, Samsung a jugé bon de l’utiliser pour l’implémenter sur son smartphone de milieu de gamme.

S’il reprend les coins arrondis caractéristiques, l’écran ne dispose pas de bords incurvés et semble donc occuper un espace plus restreint de la face avant du téléphone, ne l’empêchant pas pour autant de conserver le badge « Infinity Display« . La dalle, de type Super AMOLED, affiche une résolution Full HD+ (1080 x 2220 pixels). Lui aussi décliné en deux format, l’écran du Galaxy A8 est de 5.6″, et de 6.0 » pour le Galaxy A8+.

Un double capteur frontal innovant

Le capteur frontal inaugure une nouvelle double optique, de 8 et 16 MP. Chacun doté d’une ouverture de f/1.9, Samsung promet des selfies en grand-angle nets et lumineux en toutes conditions. Vous l’aurez deviné, l’intérêt du double capteur réside dans la capacité de proposer un effet « bokeh » (flou d’arrière-plan artistique). Là aussi, pour la partie logicielle, le Galaxy A8 innove, puisqu’il sera possible de modifier ce paramètre avant ou post-capture. Le logiciel stockera donc indéfiniment les deux images capturées par les deux capteurs de façon indépendante.

A l’arrière aussi, Samsung propose un bon capteur. L’objectif affiche des caractéristiques similaires au Galaxy S6, avec 16 MP et une ouverture de f/1.7, là encore dans le but d’obtenir des captures nettes en conditions de faible luminosité. S’il ne dispose pas de stabilisation optique, un algorithme de stabilisation numérique est au rendez-vous.

Le défaut des Galaxy S8/S8+ corrigé ?

Le coup d’œil au dos permet de remarquer la présence d’un capteur d’empreintes digitales, positionné différemment de celui des Galaxy S8/S8+/Note 8. Visiblement, le coréen semble avoir retenu la leçon et s’est décidé à placer le capteur à l’horizontale, et rnon plus à coté mais sous la caméra. Maintenant centré au dos du téléphone, son usage devrait s’avérer bien plus intuitif. Sans oublier les réfractaires au données biométriques, le Galaxy A8 dispose également de la reconnaissance faciale comme système de déverrouillage.

Caractéristiques dignes d’un haut de gamme

Sous le capot, la gamme Galaxy A8 embarque un processeur octa-core (2.2 Ghz dual-core + 1.8 Ghz hexa-core), sans indiquer la référence précise. Disponible en 32 et 64 Go de stockage, le processeur sera épaulé par 4 GB de RAM, sauf pour le Galaxy A8+ 64Go, qui bénéficiera d’un supplément avec 6GB de RAM. Les amoureux de photos, musiques ou applications ne sont pas oubliés, puisque un port microSD est également de la partie, acceptant des cartes d’une capacité maximale de 256 Go.

Pour le reste des spécifications, Samsung offre des prestations digne d’un haut de gamme : certification IP 68 resistant à l’eau et à la poussière, le NFC et le système de paiement sans contact Samsung Pay, ou encore une compatibilité assurée avec les casques Gear VR. Dernière bonne nouvelle, l’autonomie devrait être au rendez-vous, puisque le Galaxy A8 propose une batterie de 3000 mAh, et sa variante A8+ en propose une de 3500 mAh. Disponible, le nouveau né le sera le 19 janvier dans trois coloris : noir carbone, orchidée et or topaze.