Le Galaxy Fold 2 de Samsung ne devrait pas avoir de caméra placée sous l’écran

Après avoir rencontré certaines difficultés puis finalement dévoilé son premier smartphone pliable l’an dernier, Samsung travaille désormais sur la deuxième version de son Galaxy Fold. Celle-ci n’a pas encore été officialisée, mais elle fait l’objet de plusieurs rumeurs depuis quelques mois déjà.

Une caméra poinçonnée pour le Samsung Galaxy Fold 2 ?

Si certaines concernent l’arrivée d’un potentiel S-Pen sur la prochaine version, la dernière rumeur en date évoque le positionnement de la caméra. Au début d’année, des informations laissaient à supposer qu’elle sera placée directement sous l’écran intérieur, mais Samsung ne ferait finalement pas ce choix.

Selon l’expert Ross Young, Samsung ferait le choix d’un écran poinçonné plutôt que d’une caméra placée directement sous l’écran ou d’une encoche comme sur le modèle précédent. Celle-ci prenait une place assez conséquente sur le Galaxy Fold, changer de stratégie pour un trou directement dans l’écran pourrait donc sembler logique.

No notch, hole punch on inside — Ross Young (@DSCCRoss) April 13, 2020

On peut aussi supposer que le constructeur coréen a bel et bien tenté de positionner sa caméra sous l’écran, mais que le défi technologique s’est avéré complexe et qu’il a préféré faire le choix d’une valeur sûre. Plusieurs des téléphones de la marque embarquent déjà ce système destiné à la photo.

Il faudra encore attendre pour en savoir plus sur le Samsung Galaxy Fold 2, dont la sortie devrait avoir lieu au prochain trimestre, si la situation sanitaire actuelle n’entraîne aucun retard.

Côté rumeurs, il est possible que le prochain téléphone pliable de Samsung n’ait finalement pas droit au stylet S-Pen évoqué il y a quelques semaines. Il est également possible que cette deuxième version soit moins onéreuse que le premier modèle grâce à une version en 256 Go en plus d’une version en 512 Go comme le premier modèle à l’écran pliable. Cette mise à jour pourrait permettre de faire baisser son prix entre 1 500 et 2 000 euros, là où le Galaxy Fold coûte actuellement 2 020 euros.