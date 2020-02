Le Galaxy Fold 2 pourrait embarquer une caméra frontale invisible

Samsung vient de dévoiler son second smartphone pliable, le Galaxy Z Flip. Cependant, cet appareil ne peut pas vraiment être considéré comme le successeur du Galaxy Fold, présenté en 2019, étant donné que le Z Flip adopte un format différent et que celui-ci ne présente pas la meilleure fiche technique possible (par exemple, le processeur est moins récent que celui du Galaxy S20).

D’ailleurs, des rumeurs suggèrent que Samsung devrait présenter un autre smartphone pliable, cette année. Celui-ci serait le véritable successeur du Galaxy Fold de Samsung. Actuellement, quelques informations non officielles concernant ce modèle, qui pourrait être appelé Galaxy Fold 2, circulent déjà sur la toile. Par exemple, ce weekend, le site XDA relaie des informations provenant du média coréen Ajunews selon lesquelles Samsung pourrait équiper le Galaxy Fold 2 d’une caméra frontale invisible.

Actuellement, sur les smartphones haut de gamme de Samsung, dont le Z Flip, la caméra frontale est placée dans une bulle percée sur l’écran. Mais à l’instar d’Oppo et de Xiaomi, Samsung travaillerait depuis un moment sur de nouvelles technologies qui permettraient de cacher ce capteur sous l’écran. Et le constructeur envisagerait d’utiliser ces nouvelles technologies pour la première fois sur le Fold 2.

Bien entendu, pour le moment, cette information est encore à prendre avec prudence. De plus, récemment, Xiaomi, qui développe la même technologie, a indiqué que celle-ci n’est pour le moment pas assez développée pour qu’une production de masse soit possible. Néanmoins, il est toujours possible que les recherches de Samsung soient plus avancées que celles de ses concurrents.

Galaxy Fold 2 : écran pliable de 7,7 pouces et processeur Snapdragon 865 ?

La source relayée par XDA indique également que le successeur du Galaxy Fold pourrait avoir un écran de 7,7 pouces lorsque l’appareil est déplié.

Sinon, logiquement, Samsung devrait utiliser le verre pliable qu’on trouve sur le Galaxy Z Flip sur le Galaxy Fold 2. Pour rappel, le Galaxy Fold, comme les autres smartphones pliables présentés en 2019, a un écran en plastique. Et normalement, le Galaxy Fold 2 devrait utiliser un processeur Snapdragon 865 ou bien un Exynos 990, pour proposer des performances comparables à celles du Galaxy S20.

Quant à la présentation, les rumeurs suggèrent que celle-ci pourrait se faire au mois de juillet.