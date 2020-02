Le successeur du Samsung Galaxy Fold serait équipé d’un S Pen

Alors que le Galaxy Z Flip vient à peine d’être lancé, les rumeurs concernant le Galaxy Fold 2 circulent déjà sur la toile. D’après celles-ci, avant la fin de l’année, Samsung devrait lancer un autre smartphone pliable.

Et contrairement au Galaxy Z Flip, ce second appareil aurait le même format que le Galaxy Fold, et devrait aussi avoir une meilleure fiche technique (qui sera probablement comparable à celle du Galaxy S20 Ultra).

Dans un article publié cette semaine, le site Sammobile fait le point sur ces rumeurs concernant le successeur du Galaxy Fold. Et d’après celui-ci, l’appareil pourrait être équipé du stylet S Pen, qui est la marque de fabrique des smartphones Galaxy Note.

Outre cela, Sammobile évoque également la possibilité que Samsung équipe le smartphone pliable d’une combinaison de caméras similaires à celle du Galaxy S20 + : un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels.

En ce qui concerne l’écran, d’autres sources suggèrent que celui-ci pourrait avoir une diagonale de 7,7 pouces. Et il serait aussi possible que Samsung teste une nouvelle technologie sur le Galaxy Fold 2 : la caméra frontale invisible, cachée sous l’écran.

En effet, à l’instar de Xiaomi et d’Oppo, Samsung développerait les technologies nécessaires pour rendre cela possible.

Sinon, comme le Galaxy Z Flip, le Galaxy Fold 2 devrait avoir un écran en verre pliable, mais pas un écran en plastique comme celui du Galaxy Fold.

Mais bien entendu, pour le moment, toutes ces informations sont encore à considérer avec beaucoup de prudence étant donné qu’elles ne proviennent pas de sources officielles.

Les smartphones pliables : 100 millions d’unités en 2025 ?

En tout cas, pour le moment, Samsung ne semble pas s’attendre à ce que les smartphones pliables se vendent aussi bien que ses modèles classiques.

D’ailleurs, le Z Flip semble avoir fait l’objet d’une demande plus élevée que prévu, alors que Samsung n’avait proposé qu’un stock limité aux magasins physiques.

Dans quelques années, la situation pourrait évoluer. Récemment, une étude de Strategy Analytics a suggéré qu’en 2025, les smartphones pliables pourraient dépasser les 100 millions d’unités.

« Samsung était le premier fournisseur mondial de smartphones pliables en 2019, suivi de Huawei en deuxième position. Samsung est en tête dans les régions occidentales, comme aux États-Unis, tandis que Huawei se concentre sur son marché intérieur, la Chine. Les marques rivales, telles que Motorola et TCL, livreront leurs propres nouveaux modèles en 2020 et chercheront à saisir une part du gâteau pliable. D’ici 2025, chaque acteur majeur devrait disposer d’un portefeuille de smartphones pliables, y compris Apple », a expliqué Ken Hyers, directeur chez Strategy Analytics.