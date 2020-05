Lorsque Samsung a lancé son premier smartphone pliable en 2019, celui-ci n’a pas vraiment eu le succès escompté. En effet, outre le flop dû à un défaut de conception (qui a conduit à une sortie retardée de l’appareil), le Galaxy Fold coûte aussi trop cher. Néanmoins, avec le Galaxy Z Flip qu’il a dévoilé en début d’année, Samsung s’est un peu rattrapé en apportant des améliorations au niveau de l’écran (en utilisant du verre ultra fin), mais aussi en proposant un modèle qui coûte moins de 2000 euros.

Et avec le Galaxy Fold 2, Samsung pourrait une fois de plus faire un effort sur le prix. Si le géant coréen n’a pas encore évoqué le développement de ce successeur du Galaxy Fold, les rumeurs concernant celui-ci sont déjà nombreuses. Et la dernière rumeur en date suggère qu’il y aurait plusieurs variantes, dont un modèle qui sera nettement plus abordable. Celle-ci provient du compte Twitter @MaxWinebach, une source de « fuites » qui est assez couvent citée par les médias et qui a déjà publié de nombreuses informations non officielles (qui se sont avérées plus ou moins exactes) sur les produits Samsung.

Un smartphone pliable abordable ?

D’après une série de tweets de @MaxWinebach, Samsung proposerait un smartphone pliable abordable qui pourrait s’appeler « Galaxy Fold e » (ou Lite ?) qui ne coûterait que 1 100 dollars aux États-Unis. Il s’agirait, en quelques sortes, d’un smartphone pliable d’entrée de gamme, mais on peut s’attendre à ce que cet appareil fasse l’objet de quelques concessions au niveau de la fiche technique. Par exemple, il est possible que cette version abordable ait moins de caméras sur le dos.

There's a rumor, and keep in mind this is a rumor, Samsung will be releasing a Galaxy Fold e for $1100. They are also working releasing 3 folds. Two with plastic, one with UTG. Could explain the Winner2 vs Champ codenames. — Max Weinbach (@MaxWinebach) May 11, 2020

Au total, Samsung sortirait trois nouveaux Galaxy Fold, deux avec un écran en plastique, et un avec un écran UTG ou en verre pliable ultra fin. Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur. Et de ce fait, toutes ces informations sont donc encore à considérer avec une extrême prudence. D’ailleurs, on ne sait pas encore quand Samsung pourrait lever le voile sur son ou ses prochains smartphones pliables. Cependant, certaines rumeurs suggèrent que cette présentation pourrait se faire en même temps que celle des nouveaux Galaxy Note.