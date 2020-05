Galaxy Fold Lite : un écran extérieur plus petit pour faire baisser les coûts ?

Bien que pour le moment, les smartphones pliables ne se vendent pas aussi bien que les appareils plus conventionnels, Samsung est toujours à fond sur cette nouvelle technologie. Le géant coréen a dévoilé son premier smartphone pliable, le Galaxy Fold, en 2019. En début d’année, celui-ci a également présenté le Galaxy Z Flip. Et d’après les rumeurs, Samsung pourrait présenter un nouvel appareil, le Galaxy Fold 2, avant la fin de l’année, probablement durant l’événement de présentation des prochains Galaxy Note.

Certains médias indiquent également que Samsung pourrait aussi présenter une version plus abordable du Galaxy Fold, dont le nom pourrait être Galaxy Fold Lite ou Galaxy Fold e. afin de proposer cet appareil à un prix plus raisonnable, Samsung pourrait faire baisser les coûts en utilisant des composants qui existaient déjà en 2019, et en équipant ce smartphone d’un écran en plastique, mais pas en verre ultrafin comme l’écran du Galaxy Z Flip.

Sacrifier la fiche technique pour réduire les coûts ?

Par ailleurs, un article récemment publié par le site Sammobile suggère que Samsung pourrait aussi sacrifier l’écran externe afin de réduire le coût de production du Galaxy Fold Lite. Le site relaie un brevet pour lequel Samsung aurait fait la demande en Corée du Sud, et qui décrit un smartphone très similaire au Galaxy Fold, mais avec un écran externe différent.

Pour rappel, sur le Galaxy Fold, l’écran externe (celui qu’on utilise quand l’appareil est plié) de 4,6 pouces. Mais sur l’appareil décrit par le brevet relayé par Sammobile, cet écran de 4,6 pouces est remplacé par une fine bande qui ne devrait permettre que de voir des notifications et prendre des appels. Sinon, le site indique aussi qu’il est possible que la prochaine génération de smartphones pliables de Samsung ait une certification IP, qui garantirait une étanchéité à l’eau et à la poussière.

Bien évidemment, pour le moment, il ne s’agit que d’une hypothèse. Les géants des nouvelles technologies comme Samsung n’utilisent pas tous leurs brevets. Ce qui est clair, c’est que le constructeur devrait chercher des moyens de proposer des smartphones pliables dont les prix sont plus acceptables par les clients. D’ailleurs, avec le Galaxy Z Flip, Samsung a déjà fait quelques concessions au niveau de la fiche technique pour que l’appareil n’ait pas un prix trop élevé.