Voici ce que pourrait être la fiche technique du Samsung Galaxy Fold Lite

Malgré le flop de son premier modèle lancé en 2019, Samsung n’est pas près d’abandonner les smartphones pliables. En début d’année, le constructeur coréen a lancé le Galaxy Z Flip, un smartphone pliable à clapet. Et depuis quelques semaines, les rumeurs sur les prochains smartphones pliables de Samsung circulent déjà sur la toile.

En plus d’un Galaxy Fold 2, qui serait le successeur du Galaxy Fold lancé l’année dernière, Samsung pourrait également lancer un modèle qui pourrait être appelé « Galaxy Fold e » ou « Galaxy Fold Lite ». Ce dernier serait un smartphone pliable plus abordable, dont le prix aux États-Unis pourrait avoisiner les 1 100 dollars.

Cette semaine, après avoir évoqué l’existence du Galaxy Fold Lite ou Fold e, le compte Twitter Max Winebach publie dans une série de tweets les possibles caractéristiques techniques de l’appareil. D’après celui-ci, le Galaxy Fold Lite aurait un écran en plastique, et non pas en verre UTG comme celui du Galaxy Z Flip, et serait équipé d’un mélange de composants 2018, 2019, et de 2020. L’écran serait probablement plus petit que celui du Galaxy Fold. Et bien que cet appareil ait un processeur Snapdragon Qualcomm 865 (le processeur des smartphones haut de gamme de 2020), le Galaxy Fold Lite ne prendrait pas en charge les réseaux 5G. Les tweets de Max Winebach indiquent aussi que le Fold Lite aurait une mémoire RAM de 256 Go.

-Available internationally

-No 5G support

-Snapdragon 865

-Built out of Aluminium and Glass on outside

-$1099

This could change as this info tends to change quickly, especially when it's the first you're hearing about a device.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) May 12, 2020