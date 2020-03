Galaxy M21 : le nouveau smartphone abordable de Samsung sera-t-il vendu en Europe ?

En Europe, Samsung se focalise surtout sur ses smartphones haut de gamme Galaxy S et Galaxy Note, ainsi que sur les modèles milieu de gamme Galaxy A. Mais le géant coréen a une autre gamme, les smartphones « Galaxy M ». Si vous n’avez peut-être jamais entendu parler des smartphones Galaxy M de Samsung, c’est probablement parce que ces smartphones sont principalement destinés aux pays émergents, comme l’Inde.

Mais aujourd’hui, il est de plus en plus probable que Samsung va également essayer de conquérir l’Europe avec ces appareils.

Le Galaxy M21 disponible en Europe ?

Récemment, Samsung a officialisé le Galaxy M21 en Inde. Et alors que le constructeur n’a pas évoqué la disponibilité de cet appareil en Europe, le site Sammobile rapporte qu’une page d’aide du site allemand de Samsung affiche une section dédiée au M21, ce qui suggère que l’appareil pourrait être proposé outre-Rhin, ou même sur toute l’Europe.

Les Samsung Galaxy M sont intéressants car bien que Samsung propose déjà d’autres smartphones milieu de gamme en Europe, comme le Galaxy A51, les Galaxy M semblent avoir été conçus de manière à rivaliser avec les smartphone Redmi Note de Xiaomi en matière de rapport qualité/prix.

Le Galaxy M21, par exemple, a une batterie de 6 000 mAh, trois caméras sur le dos, dont une caméra principale de 48 mégapixels, un écran sAMOLED sans bordures avec une résolution FHD+ et une diagonale de 6,4 pouces, un processeur Exynos 9611, et 4 ou 6 Go de mémoire RAM. En Inde, une version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage coûte l’équivalent de 160 euros.

Quant au Galaxy M31, il a quatre caméras sur le dos, dont une caméra principale de 64 mégapixels, une batterie de 6 000 mAh, un processeur Exynos 9611, et 6 Go de RAM. En Inde, cet appareil coûte l’équivalent de 196 euros.

On notera qu’il y a 1 mois, nous évoquions déjà la possibilité que les smartphones Galaxy M débarquent en France. Mais pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs qui sont donc encore à considérer avec une extrême prudence.