Galaxy Z Fold 2 5G : une autre fuite avant la présentation officielle

Le 5 aout, Samsung présentera ses nouveaux Galaxy Note, ainsi qu’un nouveau smartphone pliable qui remplacera le Galaxy Fold présenté en 2019. Et en attendant cette présentation, les fuites continuent à fuser de partout sur la toile. La dernière en date montre le design de cet appareil qui, d’après les médias, pourrait être appelé « Galaxy Z Fold 2 5G ». Dans un article publié cette semaine, le site MySmartPrice.com a publié des rendus présumés du nouveau smartphone pliable de Samsung. Et ces rendus corroborent des rumeurs qui ont précédemment circulé.

Visiblement, le Galaxy Z Fold 2 5G aura un ensemble de trois caméras sur le dos. Et par rapport au Galaxy Fold, son successeur aura un écran externe plus large. L’écran pliable interne du Galaxy Z Fold 2 5G devrait aussi être plus large que celui du Galaxy Fold. Et d’après les rendus partagés par MySmartPrice.com, cet écran pliable n’aura pas d’encoche, mais une bulle percée pour la caméra frontale.

Sinon, ce modèle devrait avoir un écran en verre ultra fin à la place du plastique utilisé sur le Galaxy Fold. Cette nouvelle technologie a déjà été utilisée par Samsung pour l’écran du Galaxy Z Flip lancé en début d’année et il serait logique que le Galaxy Z Fold 2 5G profite également de cette évolution. Et le prix devrait toujours avoisiner les 2 000 euros.

Samsung continue de miser sur les smartphones à écrans pliables

Le Galaxy Z Fold 2 sera le troisième smartphone pliable lancé par Samsung, cette année. En effet, après avoir lancé le Galaxy Z Flip au premier semestre, le géant coréen a récemment lancé une version 5G et plus performante de ce modèle.

Et les rumeurs évoquent un quatrième smartphone pliable qui serait un hybride smartphone-tablette comme le Galaxy Z Fold 2 5G, mais dont le prix serait plus abordable (grâce à des concessions sur la fiche technique). D’ailleurs, certaines sources indiquent que Samsung aurait initialement prévu de présenter cette version abordable durant l’événement du 5 aout, avant de reporter cette présentation à une date ultérieure. Le nom de ce modèle pourrait être Galaxy Fold Lite, ou Galaxy Fold e.