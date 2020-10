Game of Thrones : la mort déchirante d’un personnage sera différente dans les livres

Si les fans de la saga sont nombreux à attendre la sortie du prequel House of The Dragon qui est prévu à l’horizon 2022, les vrais savent. Ce que l’on attend le plus, depuis désormais de très longues années, c’est la suite de la saga littéraire écrite par George R.R. Martin. Le prochain opus de la saga d’héroïc-fantasy, se rapproche, si on en croit les confidences distillées à intervalles réguliers. Si la série Game of Thrones pour HBO s’est terminée sans ses livres, il ne compte clairement pas se plier à ce qui a été déjà fait pour ses romans. D’un côté, cela concerne les choses qui ont rendu fou les fans. Mais aussi les choix narratifs. Parmi eux, le destin d’Hodor.

Game of Thrones, une autre version de l’histoire

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas (où est votre cœur ?), Hodor a trouvé la mort dans l’épisode 5 de la saison 6, dans un épisode nommé « The Door ». Avec Bran Stark et Meera Reed, il tente d’échapper aux Marcheurs Blancs et à leurs monstres qui ont infiltré la cave de la Corneille à Trois Yeux.

Pour que Meera et Bran puissent s’enfuir, Hodor va maintenir une porte, aussi longtemps qu’il le pourra. Dans le même temps, Bran a voyagé dans le passé, où il possède, de façon accidentelle, le jeune Hodor, nommé Wylis. « Hold The Door » (maintiens la porte) deviendra alors Hodor. La séquence fait sans doute partie des moments les plus déchirants de la série.

Ce moment de la saga était prévu par George R.R. Martin. C’est lui qui l’a même raconté aux showrunners. Mais, comme il l’a confié dans le livre Fire Cannot Kill a Dragon, les choses ne se passeront pas comme à l’écran.

Je trouve qu’ils l’ont très bien réussi, mais il y aura des différences dans le livre. Hodor a volé une vieille épée dans la crypte et Bran s’est déjà entraîné à posséder Hodor. Quand il lui dira de « Hold the Door », ce sera plus pour défendre le passage quand les ennemis arrivent.

On peut présumer que cela surviendra dans The Winds of Winter, le prochain livre de la saga. Un peu de patience.