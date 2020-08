George R.R. Martin : l’auteur de Game of Thrones a une bonne nouvelle pour les fans

C’est qu’on commencerait « presque » à s’impatienter. Cela fait désormais plus de neuf ans que George R.R. Martin, l’auteur de la fabuleuse saga Game of Thrones, n’a pas poursuivi son épopée littéraire. Depuis A Dance with Dragons, on attend avec impatience The Winds of Winter. Depuis, il s’est bien sûr consacré à la série pour HBO , mais aussi au spin-off télévisuel. Il a aussi publié d’autres livres, comme Feu et Sang, qui présente la conquête de Westeros par les Targaryen. Mais, du côté de la saga principale, il n’y a pas grand chsoe à se mettre sous la dent, si ce n’est des promesses. Il y a quelques semaines, il promettait la sortie du prochain opus de la saga pour 2021. L’auteur de Game of Thrones vient de faire de nouvelles annonces sur le sujet.

Game of Thrones, l’heure de reprendre la saga littéraire ?

Il faut se souvenir qu’initialement, il avait déjà promis que l’on aurait le livre cet été. Mais il faut se résoudre à l’évidence, il n’y a encore rien dans les librairies. Une situation qui incite au scepticisme face à ses différences annonces. La pandémie de coronavirus et les mesures sanitaires auraient permis à George R.R Martin de passer plus de temps à écrire. Puisqu’il n’a plus besoin d’apparaître à des événements publics, ce temps est désormais mis à profit.

Dans un post de blog qui a été publié cette semaine, George R.R. Martin confirme qu’il a renoué avec l’isolement et est donc « de retour à Westeros, en train d’avancer sur Winds of Winter ». Depuis mars, il ne voit plus personne ou presque, il ne va plus au restaurant, ou voir des films.

Je perds le compte du jour de la semaine, de quelle semaine nous sommes, de quel mois nous sommes. Le temps avance très vite. Nous sommes en août et je ne sais pas ce qui s’est passé en juillet. Mais c’est bien pour l’écriture. Ma vie est à la maison et je passe mes journées à Westeros avec mes amis, et avec cette fille sans nom, là-bas à Braavos.

Alors que les fans considèrent souvent que la dernière saison de Game of Thrones a été bâclée, on espère désormais que la saga littéraire ne va pas être sacrifiée à son tour.