Gamescom 2018 : Microsoft dévoile ses plans (et un nouveau hardware ?)

Microsoft dévoile ses plans concernant la Gamescom qui se tiendra le mois prochain du côté de Cologne, en Allemagne.

Gamescom 2018 : 25 jeux jouables sur le stand Microsoft

Après une conférence E3 2018 plus touffue que jamais, Microsoft a décidé de ne pas réitérer la chose durant la Gamescom 2018 qui se profile, mais le géant américain promet une présence importante durant ce nouveau salon. En effet, plutôt que de tenir une nouvelle keynote, Microsoft va diffuser un nouvel épisode de sa série Inside Xbox, le 21 août très précisément, qui sera capturé en live depuis le Xbox Booth à la Gamescom.

Sur son blog Xbox Wire, Microsoft avait initialement invité ses fans à se connecter pour découvrir de nombreuses news, ainsi que de nouveaux accessoire et un nouveau… hardware. Un texte rapidement corrigé, qui fait désormais état de la présentation de nouveaux bundles. Microsoft dévoilera également de nouvelles informations concernant les futurs titres à venir, avec « peut-être quelques surprises » nous promet-on.

Le Xbox FanFest sera de retour en 2018, avec une grande soirée organisée le 23 août, à laquelle se rendront forcément les fans de la marque. Evidemment, comme l’an dernier, Microsoft disposera d’un stand assez imposant, avec un Xbox Booth qui permettra cette année de profiter de plus de 25 jeux présentés en version jouable. Pour la première fois, les joueurs européens pourront donc poser leurs mains sur le nouveau Forza Horizon 4 ou encore sur Ori & the Will of the Whisps. Un espace dédié à PUBG sera également de la partie, avec en prime la possibilité de tester un tout nouveau mode.

A noter que le Xbox Official Gear Shop sera également de la fête, permettant aux irréductibles de la Xbox de s’offrir des vêtements et autres objets collector à l’effigie de la console, mais aussi de ses célèbres franchises. Reste à savoir maintenant ce que nous réserve Microsoft pour cette édition 2018 de la Gamescom. Presse-Citron sera évidemment sur place dès le 20 août pour vous faire partager l’expérience.