Gamescom 2018 : le stand Nintendo, la force tranquille ?

Durant notre périple Gamescom 2018, nous avons évidemment tenu à rendre visite au géant Nintendo, avec un showfloor mélangeant astucieusement hits déjà disponibles et titres à venir, sans oublier une flopée d’indies.

Nintendo : le neuf, l’ancien et l’indé

Dans le cadre de la Gamescom 2018, nous avons pu parcourir la totalité des halls de la Koelmesse,, mais nous avons également tenu à découvrir ce que proposait un certain Nintendo, dont le siège social européen est situé à Francfort. Un rendez-vous “à domicile” donc pour le géant Nintendo, qui dispose cette année d’un show floor plutôt fourni, dont la principale attraction est évidemment Super Smash Bros Ultimate. A cela s’ajoutent quelques jeux à venir, mais aussi des titres déjà disponibles, sans oublier une petite sélection de jeux indépendants, dont une petite pépite nommée MonsterBoy and the Cursed Kingdom, par les français de Game Atelier.

Ainsi, dans la continuité de l’E3 2018, Nintendo n’hésite pas à mettre en avant son jeu de combat (dont la sortie est attendue pour le 7 décembre), quitte à nous faire frôler l’indigestion. Le jeu était évidemment jouable ici, avec la possibilité de participer à des session impliquant quatre joueurs, histoire de mettre en exergue le potentiel multijoueur de ce Super Smash Bros Ultimate. Un opus qui permet de retrouver les principaux personnages des différents opus Smash Bros, depuis le premier épisode sur Nintendo 64. Un épisode “Maxi Best Of” en quelque sorte, que Nintendo devrait encore promouvoir assez généreusement d’ici sa sortie.

Heureusement, le stand Nintendo permet également de s’essayer à d’autres titres, dont quelques jeux déjà disponibles, c’est le cas notamment de Mario Tennis Aces ou encore de l’increvable Splatoon 2. Toutefois, il est également possible de s’essayer au très réussi Super Mario Party, attendu pour le 5 octobre prochain, qui permettra de retrouver le célèbre jeu de plateau qui oppose quatre joueurs dans une course folle où chacun joue l’un après l’autre pour glaner de précieuses étoiles. Au total, ce sont 80 mini-jeux qui seront disponibles ici, tous mettant évidemment à profit les caractéristiques des joy-con.

Côté éditeurs tiers, le stand Nintendo offrait également un espace dédié à Dark Souls Remastered, mais également au tout fraîchement annoncé Diablo III : Eternal Collection. Là encore, Nintendo mise sur le côté “convivial” de sa Switch, avec un Diablo jouable à quatre joueurs en simultané.

Le shoot spatial signé Ubisoft, Starlink : Battle for Atlas, dispose également d’un espace dédié, tout comme Dragon Ball FighterZ, le jeu de combat édité par Bandai-Namco, déjà disponible sur PS4 et Xbox One, et qui arrive sur Nintendo Switch le mois prochain. A ce sujet, notre expérience avec le jeu a été plutôt excellente, et cette adaptation Nintendo Switch a tout pour ravir les joueurs, grâce à une conversion très fidèle aux opus PS4/Xbox One, comme le prouve notre vidéo tournée sur place. Pour les amateurs de sport, le jeu de football FIFA 19 est également de la fête.

Nintendo n’a pas oublié la section “Indie”, très prisée sur Switch, avec un petit espace permettant de retrouver une sélection d’excellents titres, dont Baba is You, Moonlighter, Killer Queen Black, Unruly Heroes ou encore WarGroove. De notre côté, notre attention s’est portée sur l’excellent(issime) MonsterBoy and the Cursed Kingdom, un remake qui devrait faire la joie (entre autres) de tous ceux qui ont apprécié le non moins réussi WonderBoy : The Dragon’s Trap, disponible depuis quelques mois.

Bref, un stand Nintendo plutôt réussi, jonglant habilement entre nouveautés à venir (Super Smash Bros Ultimate, Starlink, Diablo III…) et hits déjà disponibles (Mario Tennis Aces, Splatoon 2…), sans oublier une petite flopée de jeux indépendants très réussis. La force tranquille en quelque sorte.