Gamescom 2018 : le stand Xbox, “the place to play” ?

Presse-Citron a pu visiter le stand Xbox à la Gamescom 2018, voici notre résumé en détails et en images.

Xbox en grande forme (aussi) à la Gamescom 2018

la désormais sacro-sainte Gamescom. A cette occasion, nous avons évidemment pu flâner entre les différents (gigantesques) halls de la Koelmesse, avec un passage du côté de chez Xbox. Très en forme lors du dernier E3, le géant américain semble également avoir décidé de marquer de son empreinte cette édition 2018 de la Gamescom, avec quelques jolies exclusivités, mais aussi des jeux tiers très (très) attendus.

En effet, dans le Hall 8, Xbox aguiche les joueurs avec son showfloor très stylé, tout de vert vêtu bien sûr, et qui fait la part belle aux exclusivités maison, à commencer par Forza Horizon 4, mais également PUBG, State of Decay 2 ou encore Ori & the Will of the Wisps. A cela s’ajoute une présentation complète de la manette Adaptive Controller, sans oublier de nombreuses mises en avant du Xbox Game Pass, ainsi qu’une vitrine consacrée au Xbox Design Lab.

Sur le stand de Microsoft, il est donc possible de s’essayer au futur Forza Horizon 4, tournant ici sur des kits de développement. Pas de surprise, il s’agit de la même démo qu’au dernier E3, avec une course découpée en quatre segments, chacun reprenant une saison. A cela s’ajoute donc le désormais incontournable PUBG, qui passera bientôt en version 1.0, ainsi que le très attendu Ori 2, lequel nécessitait toutefois quelques (très) longues minutes de patience avant d’être pris en main. Aucune trace en revanche d’autres titres très attendus comme le prochain Halo, ou encore les divers Gears à venir.

Evidemment, outre les jeux maison, le stand Microsoft fait aussi la part belle à des titres très attendus, et on peut par exemple s’essayer à Spyro Reignited Trilogy, à F1 2018, The Division 2, ou encore à Shadow of the Tomb Raider. Toutefois, les plus grosses surprises étaient signées Capcom, avec la présence exclusive de Devil May Cry 5 (jouable pour la première fois) et d’un certain Resident Evil 2.

La surprise (mâtinée de déception) signée Capcom

En effet, pas de stand dédié pour le géant Capcom, mais un rapprochement avec Xbox, puisque les démos des jeux cités ne sont pas disponibles du côté du stand PlayStation. Une jolie prise pour Microsoft, même s’il fallait s’armer d’énormément de patience pour espérer jouer à Devil May Cry 5, et même prévoir jusqu’à 2 heures d’attente pour enfin redécouvrir Resident Evil 2. A cela, diverses raisons, à commencer par la curiosité des joueurs bien sûr, mais surtout une attitude assez étonnante de la part de Capcom, qui a mis à disposition seulement 2 bornes dédiées à Resident Evil 2… oui, deux.

Globalement, le stand Xbox édition Gamescom 2018 est une vraie réussite, et malgré la très (très) longue attente pour tester les titres Capcom (et aussi un peu Ori et Forza Horizon 4), le géant américain continue sur sa lancée de l’E3, avec de nombreux jeux, en martelant bien sûr l’optimisation Xbox One X. A noter une nouvelle fois que de nombreux jeux third party présents chez Microsoft ne sont absolument pas présentés du côté de chez Sony, qui a clairement mis l’accent sur son Spiderman et des jeux PlayStation VR.

De très gros hits à venir sur Xbox One

Manette en mains, pas de mauvaise surprise, Resident Evil 2 est une incontestable réussite, tout comme DMC 5, tous deux attendus pour le début d’année 2019. Resident Evil 2 affiche un niveau de détails assez extraordinaire, avec un jeu totalement revisité, qui devrait ravir les fans et permettre aux néophytes de profiter de cette aventure épique totalement revisitée à la sauce RE Engine, permettant de suivre les (més)aventures de Leon et Claire. Du côté de Devil May Cry 5, la démo permet d’affronter quelques démons dans une ville dévastée, avant un affrontement dantesque face au Goliath. Attendu pour mars 2019, Devil May Cry 5 affiche déjà un degré de finition impressionnant, avec en prime une ambiance très réussie. Bref, deux énormes hits en puissance signés Capcom, que l’on a hâte de retrouver dans notre salon.

Concernant Ori & the Will of the Wisps, lui aussi attendu pour 2019, on retrouve la patte caractéristique du premier opus, avec un univers toujours aussi enchanteur et un jeu qui s’annonce à la hauteur des espérances. Du côté de Forza Horizon 4, le jeu (attendu début octobre) inflige lui aussi une jolie claque visuelle, avec quelques effets très réussis, en plus d’une fluidité assez bluffante. Bref, pour le joueur Xbox One, il faudra savoir se montrer patient (à la Gamescom comme dans la vie), mais ce dernier pourra néanmoins profiter de très gros hits à venir, sans compter le fait que les jeux signés Microsoft seront inclus dans le Xbox Game Pass, comme ce fut le cas récemment pour Sea of Thieves ou encore State of Decay.

Des bundles Xbox One pour la fin d’année

Durant son Inside Xbox, Microsoft a également dégainé une nouvelle cartouche, à savoir une Xbox One X édition spéciale Battlefield V. Un modèle qui adopte une teinte “Dark Grey Gold”, et qui sera évidemment accompagné d’une manette dédiée, sans oublier un exemplaire du jeu signé EA. Le tout sera fourni avec un mois d’accès au Xbox Live, ainsi qu’un mois EA Access, sans oublier deux semaines de Xbox Live Gold. Un Battlefield V qui était très largement mis en avant sur le stand Electronic Arts, avec des joueurs plus que jamais au rendez-vous.

A cela s’ajoutera également un autre bundle mettant en avant la Xbox One X, avec cette fois le jeu Fallout 76. Pas de console collector ici, mais une Xbox One X “classique”, dotée de 1 To de mémoire, d’une manette noire, sans oublier bien sûr un exemplaire du jeu signé Bethesda.

Pour ceux qui ne sont pas fans de Battlefield V ou de Fallout 76, Microsoft proposera également la Xbox One X en bundle avec Forza Horizon 4, ou encore avec le nouveau Shadow of the Tomb Raider.