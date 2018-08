Gamescom 2018 : le stand PlayStation, Spiderman, le PS VR… et c’est tout ?

Après les stands Xbox et Nintendo, c’est évidemment vers l’espace PlayStation que nous nous sommes rendus lors de notre virée à la Gamescom 2018.

Un stand PlayStation (presque) 100% dédié à Spiderman

Après avoir parcouru les stands joliment fournis de chez Xbox et Nintendo , c’est en toute logique que notre périple Gamescom 2018 nous a emmené vers PlayStation, dans le Hall 7 de la Koelnmesse. En 2017, la marque nippone proposait un stand aussi vaste qu’ambitieux, avec de nombreux titres très attendus et joliment mis en scène (Detroit Become Human, Gran Turismo Sport, la gamme PlayLink, les jeux VR…), sans oublier des jeux signés d’éditeurs tiers prestigieux. En 2018, on attendait évidemment un stand à la hauteur de l’an passé, toutefois, très rapidement, on se rend compte que l’ambition de la marque PlayStation semble se réduire durant cette Gamescom.. à Spiderman.

En effet, impossible de passer à côté du gigantesque panneau rouge, indiquant l’arrivée très prochaine de l’homme-araignée sur PS4. Derrière, une flopée de PS4 Pro permettent à qui le veut de prendre en mains le célèbre super-héros. Une mise en avant logique quand on sait que The Amazing Spiderman constitue une sortie majeure pour Sony, et l’une des seules pour cette fin d’année 2018, qui a déjà vu de très gros AAA débouler sur PlayStation, dont God of War pour ne citer que lui.

Accolé à l’espace dédié à The Amazing Spiderman, on retrouve une zone accordée intégralement au PlayStation VR, avec la possibilité de tester divers jeux comme Astro Bot, Firewall ou encore Blood & Truth. Et… c’est à peu près tout. En effet, mis à part la possibilité de tomber nez à nez avec un exemplaire de la nouvelle PS4 Pro édition limitée 500 millions, il n’y avait pas grand chose à faire sur le stand PlayStation. Pas de simulateur pour F1 2018, ni même pour GT Sport (contrairement à l’an passé), pas même de borne dédiée à Resident Evil 2 ou DMC 5, tous deux jouables exclusivement chez Microsoft. Pas d’Ace Combat 7 non plus (mais bien disponible chez Bandai Namco), pas de jeux à tendance conviviale comme chez Nintendo, pas de hits exclusifs à (re)découvrir… Dommage.

Alors certes, l’espace dédié à The Amazing Spiderman est absolument sublime (sans compter la démo du jeu elle aussi très réussie), mais quelle déception de ne pas pouvoir passer davantage de temps sur le stand PlayStation… Un stand assez timide finalement, nettement réduit par rapport à l’an dernier, qui déçoit forcément celui qui espérait pouvoir tester de nombreuses nouveautés sur sa console favorite, et encore plus celui qui vient de passer du temps sur les stands des consoles concurrentes. Toujours est-il que The Amazing Spiderman sortira le 7 septembre prochain en exclusivité sur PS4, et que l’on vous en (re)parlera évidemment très bientôt sur Presse-Citron.