Gare aux arnaques concernant des colis bloqués à la douane

Alerte aux tentatives de phishing !

Cela fait des années maintenant que les tentatives de phishing font partie intégrante de la vie de l’internaute, et si certaines sont relativement grotesques et faciles à démasquer, d’autres peuvent être autrement plus travaillées. C’est le cas d’une nouvelle campagne de phishing, qui demande à ses victimes de s’acquitter de certains frais, pour récupérer un mystérieux colis (via DHL ou autre) bloqué à la douane.

Le message est plutôt élaboré et indique : « Conformément à la règlementation douanière en vigueur, toute importation en provenance d’un pays hors communauté européenne d’une valeur commerciale supérieure à 22 EUR est taxable, quelle que soit la nature de la marchandise. Article 134-I et II-1° du CGI : LOI n°2012-1510 du 03 mai 2017 – art. 68 (V) la validation du solde Paysafecard pour reglement des frais de douanement est valable. »

Un code PIN Paysafecard ?

La victime est ainsi invitée à régulariser les frais de douanes en achetant un code PIN Paysafecard en ligne, et d’entrée le code acquis sur un site web. On lui promet alors un email qui contiendra un nouveau code de colis, pour confirmer son adresse postale. Evidemment, tout cela est une arnaque, plutôt bien ficelée, visant à dérober 50€ à la victime, désireuse de récupérer ce mystérieux colis.

Des arnaques assez nombreuses pour faire réagir le compte Twitter officiel de la direction générale des douanes et droits indirects. Cette dernière confirme en effet que l’adresse mail en @douane.gouv.fr n’est pas officielle, et que tout message en provenance ou indiquant ce type d’adresse doit être considéré comme une arnaque. Les adresses officielles sont uniquement en @douane.finances.gouv.fr.

« Il a été signalé la réception de courriels frauduleux demandant à des usagers le paiement de droits et taxes relatif à la réception de colis postaux via l’achat d’un code PIN. L’attention des usagers est appelée sur l’envoi de courriels frauduleux, à entête de la douane française et demandant le paiement de taxes dans le cadre de la réception d’un colis postal via l’achat en ligne d’un code PIN » explique la direction générale des douanes.

A noter que les victimes d’une escroquerie par phishing peuvent signaler l’arnaque sur la plateforme Pharos.