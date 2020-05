Gartner prédit un plongeon des ventes d’appareils électroniques à cause du COVID-19

Si la pandémie a pu profiter à certains services comme Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Amazon, celle-ci n’épargnera pas le marché du hardware. Depuis quelques mois, par exemple, nous ne cessons d’évoquer l’impact de la crise sur les ventes de smartphones. Et cette semaine, c’est l’entreprise de conseil et de recherche Gartner qui publie une étude prédisant un plongeon des ventes d’appareils électroniques (PC, tablettes et smartphones) pour cette année. Plus précisément, Gartner pense que les expéditions de 2020 seront en baisse de 13,6 % (totalisant 1,9 milliard d’unités expédiées).

On aurait pu penser que les ventes d’ordinateurs soient en hausse à cause de la pandémie. Mais visiblement, le confinement, le télétravail et l’e-learning ne feront que limiter la baisse. « La baisse prévue du marché des PC en particulier aurait pu être bien pire », a déclaré Ranjit Atwal, directeur principal de la recherche chez Gartner. « Cependant, les confinements des gouvernements en raison de COVID-19 ont forcé les entreprises et les écoles à permettre à des millions de personnes de travailler à domicile et à augmenter les dépenses en nouveaux ordinateurs portables, Chromebooks et tablettes pour ces travailleurs. L’éducation et les établissements publics ont également augmenté les dépenses consacrées à ces appareils pour faciliter l’apprentissage en ligne. » La baisse des expéditions d’ordinateurs en 2020 devrait être de 10,5 %.

Nous allons garder le même téléphone plus longtemps

En ce qui concerne les expéditions de smartphones, Gartner prédit que celles-ci devraient baisser 13,7 %. L’ensemble du marché des téléphones mobiles connaitrait, quant à lui, une baisse de 14,6 %. Ranjit Atwal indique que si les gens utilisent plus leurs smartphones, ceux-ci seront moins enclins à acheter un nouveau modèle à cause des baisses de revenus. Ainsi, le temps durant lequel une personne utilise, en moyenne, le même téléphone passerait de 2,5 ans en 2018, à 2,7 ans en 2020.

Et alors qu’on espérait que la 5G doperait les ventes de smartphones cette année, les appareils 5G ne représenteraient finalement qu’une petite partie des expéditions de smartphones en 2020 : 11 %. Annette Zimmermann, vice-présidente de la recherche chez Gartner, explique cela par le fait que certains modèles 5G sont retardés, et la couverture 5G ainsi que la hausse des coûts décourageraient les clients. Gartner indique néanmoins que la Chine devrait faire figure d’exception.