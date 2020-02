Le géant du VTC Grab lève 850 millions de dollars pour se tourner vers les services financiers

Après avoir levé deux milliards de dollars durant l’été 2018, Grab annonce une nouvelle levée de fonds dont le montant est de 850 millions de dollars. Les sociétés Mitsubishi UFJ Financial Group et TIS ont respectivement participé à hauteur de 706 millions et 150 millions de dollars. Actuellement, la startup est valorisée à hauteur de 14 milliards de dollars.

Quels services financiers pour Grab ?

La précédente levée de fonds visait à aider Grab à lutter contre les concurrents présents sur le marché asiatique, ce qui n’est absolument pas le cas de ce tour de table. En effet, la startup a pour ambition de se tourner vers le développement de services financiers.

Cela devrait comprendre des applications comme le service de prêt, de gestion de patrimoine ou encore d’assurance. Ces services, —qui sont clairement ceux de nombreuses banques en ligne— s’adresseront aux particuliers, mais aussi aux TPE et PME d’Asie du Sud-Est, précise Grab.

La jeune pousse a déjà mis un pied dans le secteur depuis quelque temps, mais elle souhaite se présenter comme le véritable guichet dédié aux services dans la région, en plus de son activité de VTC, de livraison de repas ou encore d’espace de réservation d’hôtels.

Pour concrétiser son ambition, Grab pourra compter sur l’appui des deux investisseurs Mitsubishi UFJ Financial Group et TIS, qui y trouveront aussi leur avantage puisque le service de VTC comptabilise plus de 160 millions d’utilisateurs. Entre l’important groupe bancaire et l’entreprise de services informatiques, la startup devrait indéniablement se développer tout en se tournant vers ces services en expansion dans le secteur. De son côté, Mitsubishi UFJ Financial Group constituera le partenaire de choix de Grab en cas de projet comme le paiement mobile et autres.

Il y a un an à peine, le PDG de Grab avait fait savoir que l’objectif de la startup était de se présenter comme « une super-application du quotidien » dans les années à venir.