Gearbest lance ses promotions : le Mavic 2 Zoom à 885€ au lieu de 1249€

Avant de développer sur les offres Gearbest pour le 11/11, le très gros bon plan du jour porte sur le DJI Mavic 2 Zoom dont le prix passe à 885,00 € au lieu de 1249€ avec le code GB-THZOOM2.

Les promotions du 11/11 chez Gearbest

Le « 11/11 » est connu pour être le jour des célibataires en Chine, et le chiffre d’affaires généré lors de ces 24 heures dépasse très largement les performances que l’on peut voir lors du Black Friday. En attendant leur future moitié, les célibataires chinois en profitent pour se faire des tas de cadeaux, et ils sont soutenus par des milliers de promotions chez tous les marchands du pays.

Gearbest en fait partie, et le site marchand a décidé de ne pas attendre cette date pour débuter ses promotions. Ci-dessous, vous trouverez les deux opérations qui sont menées en parallèle sur Gearbest et qui vous permettront d’économiser des centaines d’euros sur l’achat de vos produits high-tech.

Des coupons de réduction jusqu’à -111 $

Le premier temps fort organisé par Gearbest en attendant le 11/11 est baptisé « Coupon Rain » (« pluie de bons d’achat » en anglais). Le principe est le suivant : chaque jour entre aujourd’hui et le 14 novembre, le marchand débloque des bons d’achat en quantité limitée qui permettent d’économiser jusqu’à 111 $ lors d’une commande sur le site.

Pour cela, il faut venir à 8h, 12h, 16h ou encore 20h pile et faire une demande de bon d’achat sur la page dédiée à l’opération. Les deux premiers visiteurs qui cliqueront sur la demande de coupon (il faut être connecté à son compte pour participer) bénéficieront de la remise maximum – 111$ – dès lors qu’ils dépensent l’équivalent (111$) sur le site.

Ensuite, ce sont 2500 personnes qui pourront aller chercher un bon de réduction de 100$ pour 199$ d’achat. Ci-dessous, vous trouvez les différents paliers de l’opération chez Gearbest :

Encore une fois, ces bons de réduction ne sont disponibles que pendant les 4 temps forts de Gearbest (8h, 12h, 16h et 20h). Les visiteurs ne pourront obtenir leur coupon que s’ils en font la demande dans les 5 minutes suivant chaque temps fort. Autrement dit, à 8h06, il ne sera plus possible de faire une demande de coupon.

Lorsque vous avez obtenu le coupon qui vous donne le droit à la réduction, celui-ci vient se placer sur le compte du client. Le client peut ensuite le dépenser comme il le souhaite sur le site – en respectant le minimum de dépenses imposé pour le débloquer. On appréciera que ce coupon puisse être cumulé avec un autre code promotionnel classique (comme on peut souvent en trouver sur Gearbest).

En plus de ces coupons en quantité limitée, Gearbest offre également un coupon de 10% dès 10€ d’achat. En revanche, celui-ci ne peut être cumulé avec d’autres codes promotionnels. Vous pouvez retrouver le code de 10% également sur cette page dédiée à l’opération.

Réservez votre produit au tarif Early Bird

Le deuxième temps fort de chez Gearbest permet d’obtenir des remises sur des produits en spécifique. Il faut donc que vous soyez intéressé par tel ou tel produit éligible afin d’en profiter. Sur les différents produits qui sont éligibles à cette opération, le client peut choisir de « bloquer » un prix plus faible pour un produit moyennant une avance de paiement (qui doit être faite entre le 5 et le 10 novembre). Selon les produits, cette avance se situe entre 5 et 10$.

Par exemple, le client peut choisir de bloquer le prix du Honor Play en déposant 10$ sur son compte Gearbest entre le 5 et le 10 novembre. Il devra ensuite convertir son option dans un achat réel entre le 10 et le 15 novembre. Dans le cas du Honor Play, cela lui permettra d’obtenir le smartphone à 299$ (262€) au lieu de 428$ (375€) – soit une réduction finale de 129$ (113€).

La vidéo ci-dessous explique le principe de l’opération :

Soyez vigilants, si vous oubliez de finaliser la commande entre le 10 et le 15 novembre, le dépôt sera perdu donc pensez bien à mettre un rappel dans votre agenda. Un seul conseil si vous voulez faire des affaires, fouillez le site, vous trouverez certainement la promo que vous cherchez.

Article sponsorisé par Gearbest