George R.R. Martin est très occupé… mais pas à écrire la suite de Game of Thrones

Les fans de Game of Thrones ruminent. La dernière saison de la saga diffusée sur HBO (et OCS en France) n’a pas atteint les sommets qu’ils espéraient. À défaut d’avoir le droit à une nouvelle version de la dernière saison, ils se rabattent donc sur un nouveau tome. Mais autant dire que malgré les annonces régulières, George R.R. Martin se fait plutôt désirer dans ce registre. Il faut se souvenir que le dernier tome est sorti en 2011 aux États-Unis (2012 en France) pour comprendre l’attente. Or, on a désormais la certitude que l’auteur continue de mener d’autres projets en parallèle. Pas vraiment une bonne nouvelle pour sa productivité à la machine à écrire… Les gamers devraient eux se réjouir.

George R.R. Martin sur Elden Ring

Conformément à ce que l’on vous annonçait il y a déjà trois semaines, George R.R. Martin travaille bien à un projet de jeu vidéo. Associé au studio Software (Dark Souls), il travaille sur l jeu Elden Ring. Pour l’instant, on ignore encore les détails précis de ce projet hormis le titre. Mais on peut prévoir qu’il s’agira d’un univers fantastique et que le réalisme visuel devrait être au menu. Le jeu est annoncé sur Xbox One et PC et il sera publié par Bandai Namco. Ce sera donc le bébé de Hidetaka Miyazaki et de George R. R. Martin. Il est tout simplement décrit comme le projet « le plus ambitieux de Software ».

La conférence de presse de l’E3, ce dimanche soir a permis d’en savoir plus et notamment de découvrir le trailer du futur jeu. Le résultat est plutôt cryptique pour l’heure, mais aussi particulièrement séduisant, même si l’ambiance mise en avant est vraiment étrange. On vous laisse découvrir ça en vidéo. Attention, il n’y a encore aucune date de sortie annoncée.

Le RPG sera centré selon les informations révélées sur des guerriers Vikings dans un univers revisitant la mythologie nordique. George R.R. Martin intervient sur le projet à titre de consultant.