Get Out : le film de Jordan Peele avait une fin alternative très particulière

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur le film Get Out. Si vous ne l’avez pas encore vu, on vous conseille plutôt d’aller regarder la bande-annonce !

Sur ce site, on a jamais caché une certaine fascination pour l’oeuvre de Jordan Peele. Si Hunters, sa série pour Amazon s’est avérée être une relative déception, de Get Out à Us, le réalisateur s’impose peu à peu comme l’un des nouveaux maîtres du genre. Si l’idée d’une suite au second film a déjà été écartée, il n’en est pas de même pour le premier qui constitue honnêtement sa plus belle oeuvre jusque-là. Surtout, Get Out n’a vraisemblablement pas encore livré tous ses secrets.

Get Out pouvait être beaucoup plus sombre

Pour rappel, dans cet effrayant thriller que l’on peut désormais voir sur Netflix, on suit les aventures de Chris Washington (interprété par Daniel Kaluuya), un photographe noir, qui est en couple avec Rose Armitage (jouée par Allison Williams), une jeune femme blanche. Il doit rencontrer les parents de sa compagne pour la première fois, or ceux-ci ignorent qu’il est une personne de couleur noire. Une fois sur place, il découvre une conspiration particulièrement perturbante que l’on vous laissera découvrir si vous n’avez pas encore vu le film.

Mais, comme on le découvre sur YouTube cette semaine, deux fins ont été prévues par Get Out. Dans celle qui a finalement été choisie, Chris Washington est finalement sauvé par Rod, son meilleur ami. Une autre alternative, filmée par Jordan Peele permet de découvrir que c’est la police qui aurait pu intervenir. Le personnage qui vient alors d’étrangler sa compagne et de mettre le feu à la maison de ses parents se retrouve en prison. A l’image, on l’ntend explique qu’il a au moins réussi à « arrêter ça ». Une fin définitivement beaucoup plus sombre.