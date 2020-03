Ghost Of Tsushima, le dernier gros hit de la PS4 se trouve enfin une date de sortie

C’était l’une des annonces les plus attendues pour les fans de PlayStation et les joueurs PS4. La date de sortie de Ghost of Tsushima, le dernier gros blockbuster de la PS4 qui va conclure quatre mois de haute intensité. Car oui, la nouvelle génération de consoles et donc la PS5 doit arriver en fin d’année, mais ce n’est pas pour cette raison que l’année 2020 sera pauvre sur PS4. Bien au contraire !

Ghost of Tsushima – Le 26 juin sur PS4

C’est via une nouvelle bande-annonce, un Story Trailer que PlayStation et Sucker Punch (les développeurs) ont dévoilé la date de sortie de Ghost of Tsushima fixée au 26 juin prochain. L’occasion de découvrir une nouvelle fois Jin Sakai, le héros de cet opus avec l’oncle de Jin Shimura, le jito (seigneur) de Tsushima qui va l’entraîner dans la plus pure tradition des samouraïs. On découvre également Khotun Khan, le chef des armées de l’envahisseur mongol, ainsi qu’un ennemi rusé et cruel qui exploite sans remords tout ce qu’il sait des samouraïs pour mieux les détruire.

Dans cette nouvelle bande-annonce on découvrez un peu plus l’environnement du jeu et cette île de Tsushima qui s’annonce assez incroyables. On y découvre un peu de gameplay et des possibilités. Le jeu s’annonce très beau, même si ce dernier semble tout de même moins joli que lors de son annonce et des premiers aperçus.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Ghost of Tsushima, n’hésitez pas à lire ou relire notre dossier spécial sur le jeu à cette adresse.

Les éditions spéciales pour les grands samouraïs

Sucker Punch et PlayStation annoncent également trois éditions spéciales pour son nouveau jeu de Samouraïs. La première est donc l’édition « Digitale Deluxe » qui sera donc une édition dématérialisée à télécharger et qui propose :

Une version numérique du jeu

L’apparence Héros de Tsushima qui offrira à Jin un cheval, une selle, un masque, une épée et un ensemble d’armure.

Le Porte-bonheur d’Hachiman ainsi qu’un point de technique

Un thème dynamique PS4 Samouraï.

Un mini artbook numérique signé Dark Horse

Documentaire avec commentaire du directeur, au cours duquel l’équipe de création discute du monde de Ghost of Tsushima avec un célèbre historien japonais en comparant le jeu aux événements réels qui l’ont inspiré.

La seconde édition c’est la « Spéciale » qui sera donc une édition physique du jeu. Cette dernière proposera donc :

Un exemplaire du jeu

Un boîtier steelbook,

Un code pour obtenir les apparences de masque et d’épée du Héros de Tsushima en jeu,

Le Porte-bonheur d’Hachiman

Un point de technique

Le commentaire du directeur

Le mini artbook numérique.

Enfin, la dernière édition est donc le « Collector ». L’édition ultime qui est une édition physique et qui va proposer beaucoup plus de choses dont :

Un exemplaire du jeu

Une réplique de masque. Il s’agit du modèle d’un masque que vous porterez dans le jeu, et il est plutôt lourd (réalisé en polyrésine). Il n’est pas conçu pour être porté, mais il inclut un support numéroté individuellement pour l’exposer

Un sashimono (bannière de guerre) de plus de 130 cm, tel que vous le verrez dans le jeu

Un furoshiki (tissu d’emballage) très traditionnel.

Un boîtier steelbook

Un mini artbook de 48 pages signé Dark Horse

Une représentation artistique de la carte du monde imprimée sur tissu.

Un code pour tout le contenu numérique de l’Édition Deluxe numérique comme listé ci-dessus.

Mars, avril, mai et juin.. Les mois fous de la PS4

Le premier trimestre de l’année fiscale 2020/2021 s’annonce complètement dingue pour la PS4 avec une grosse exclusivité par mois pour la console de Sony.

13 Mars 2020 – Nioh 2

10 Avril 2020 – Final Fantasy VII Remake

29 Mai 2020 – The Last Of Us Part II

26 Juin 2020 – Ghost of Tsushima

Preuve que Sony n’a pas dit son dernier mot sur cette génération. En tout cas, fin juin, l’histoire de la PS4 sera officiellement terminée puisque tous les gros hits de cette dernière seront sortis. Place à la PS5 dès cet été ?